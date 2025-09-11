szeptember 11., csütörtök

Hit

2 órája

Fotókon a csatkai cigánymise, így imádkoztak a Szűzanyához a szent helyen

Címkék#Csatkai Búcsú#Székely János#hit

A Kis­boldogasszony-napi búcsú nem csupán a hit ünnepe volt Csatkán, hanem a közösségi összetartozás jelképe. Székely János szombathelyi püspökre hárult a feladat, hogy a csatkai cigánymise meg legyen tartva szeptember 6-án, ahol elhangzottak személyes szavai is arról, mennyire fontos az egyház romákkal való kapcsolata – mindezt szeretetteljes és befogadó légkörben.

Munkatársunktól

A festői kis település, Csatka a Bakony lábánál ismét önfeledt zarándoklattal telt meg: a Csatkai Búcsú ünnepi eseményeként szombat este került sor a csatkai cigánymise megtartására, amelyet Székely János szombathelyi püspök celebrált.

Székely János, szombathelyi püspök tartotta a misét a Csatkai Búcsúban. Csatkai cigánymise
Székely János, szombathelyi püspök tartotta a Csatkai cigánymisét
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Csatkai cigánymise a búcsúban

A szertartás légköre egyszerre volt mélyen bensőséges és közösségteremtő. A résztvevők meghitt áhítattal ültek a szent helyen, közösen ünnepelve. Székely János kiemelte a roma népcsoport jó tulajdonságait, amit szerinte észre kellene venni, és azt is elmondta, hogy a magyaroknak pedig bőven vannak rossz tulajdonságaik. Szerinte nincs olyan népcsoport, ami csak jó, vagy csak rossz lenne. A romák arcán látszott, hogy isszák a püspök szavait.

A Csatkai cigánymise, amelyen Székely János püspök megható és befogadó beszédet mondott, szimbolikusan is összefogta a közösségeket: a jelenlévők nem csak hitükben, de emberi méltóságukban is megerősödtek. A tér, a közös ünneplés, az egyházi jelenlét – mind azt üzeni: együtt, testvéri szeretetben lehetünk igazán egy család.

GALÉRIA: Ilyen volt a csatkai mise (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

