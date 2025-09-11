2 órája
Fotókon a csatkai cigánymise, így imádkoztak a Szűzanyához a szent helyen
A Kisboldogasszony-napi búcsú nem csupán a hit ünnepe volt Csatkán, hanem a közösségi összetartozás jelképe. Székely János szombathelyi püspökre hárult a feladat, hogy a csatkai cigánymise meg legyen tartva szeptember 6-án, ahol elhangzottak személyes szavai is arról, mennyire fontos az egyház romákkal való kapcsolata – mindezt szeretetteljes és befogadó légkörben.
A festői kis település, Csatka a Bakony lábánál ismét önfeledt zarándoklattal telt meg: a Csatkai Búcsú ünnepi eseményeként szombat este került sor a csatkai cigánymise megtartására, amelyet Székely János szombathelyi püspök celebrált.
Csatkai cigánymise a búcsúban
A szertartás légköre egyszerre volt mélyen bensőséges és közösségteremtő. A résztvevők meghitt áhítattal ültek a szent helyen, közösen ünnepelve. Székely János kiemelte a roma népcsoport jó tulajdonságait, amit szerinte észre kellene venni, és azt is elmondta, hogy a magyaroknak pedig bőven vannak rossz tulajdonságaik. Szerinte nincs olyan népcsoport, ami csak jó, vagy csak rossz lenne. A romák arcán látszott, hogy isszák a püspök szavait.
A Csatkai cigánymise, amelyen Székely János püspök megható és befogadó beszédet mondott, szimbolikusan is összefogta a közösségeket: a jelenlévők nem csak hitükben, de emberi méltóságukban is megerősödtek. A tér, a közös ünneplés, az egyházi jelenlét – mind azt üzeni: együtt, testvéri szeretetben lehetünk igazán egy család.
GALÉRIA: Ilyen volt a csatkai mise (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Fotókon a csatkai cigánybúcsú: most is ezreket vonzott a csodavíz és Szűz Mária