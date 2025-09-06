1 órája
Fotókon a csatkai cigánybúcsú: most is ezreket vonzott a csodavíz és Szűz Mária
Több ezer érdeklődő, pezsgő hangulat és egy hely, ahol az érdeklődők is a közösség tagjai között érezhetik magukat. A csatkai cigánybúcsú minden évben ezrek zarándokhelyévé válik. A kis Komárom-Esztergom vármegyei zsákfaluban, a csatkai búcsú idején Szűz Mária tisztelete, csodák és a roma hagyományok keverednek.
Több ezren gyűltek össze a bakonyaljai községben, Csatkán. Messziről hallani lehetett a muzsikaszót, férfin-nőn egyaránt feltűnően csillogtak minél nagyobb, minél látványosabb arany ékszerek, amiket a csatkai búcsú helyszínén is árultak. S ha már árusok: volt itt minden, mi szem-szájnak ingere: különböző sültek, messziről illatozó kolbászok, sütemények, de hamburgert és hot-dogot is árultak. Megannyi rózsafüzért kínáltak az ideérkezők számára, de cigány népviseletet is lehetett kapni.
Rengetegen zarándokoltak el idén is a csatkai búcsúba
A nők feltűnő, díszes, színesebbnél színesebb ruhákban, viseletekben zarándokoltak a csodatevő szentkúthoz, magukra öltve a legkülönlegesebb aranyaikat. A romák nem voltak restek megszólítani a jelenlévő fotósokat, hogy az készítsen róluk egy képet, s ha látták, hogy társuk megszólítja, jött utána száz másik: "Rólam is, rólam is, szüleimről is!" A kis Komárom-Esztergom vármegyei község szombaton megtelt élettel, muzsika szóval, étel illattal, hangoskodással, és legfőképpen hittel.
A csatkai búcsú különösen fontos szerepet tölt be a cigányság vallási és közösségi életében. Itt nemcsak a hit megélése és a Szűz Mária tisztelet, hanem az összetartozás, az identitás és a hagyományok ápolása is középpontba kerül. A búcsú idején családok, ismerősök találkoznak, sátraznak, énekelnek, zenélnek, táncolni és közösen imádkoznak. Sokak számára ez nemcsak vallási zarándoklat, hanem életük egyik legfontosabb spirituális és társadalmi eseménye is. A csatkai cigány búcsú több mint egy vallási esemény: egy olyan különleges találkozási pont, ahol a hit, a hagyomány és az emberség találkozik.
Egy hely, ahol közösség formálódik az érdeklődőkből is
Egy olyan ünnep, amely évente egyszer, három napra szimbolikus és valós értelemben is közösséggé formálja a résztvevőket – legyenek romák vagy nem romák, hívők vagy érdeklődők, hiszen a csatkai cigánybúcsú sokkal több, mint a magyar a Kárpát-medencei vagy európai romák ünnepe. A csatkai búcsú nemcsak a múlt öröksége, hanem a jelen és a jövő közös ünnepe is.
GALÉRIA: Képeken a 2025-ös csatkai búcsú (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
