Fotókon a csatkai cigánybúcsú: most is ezreket vonzott a csodavíz és Szűz Mária

Több ezren gyűltek össze a bakonyaljai községben, Csatkán. Messziről hallani lehetett a muzsikaszót, férfin-nőn egyaránt feltűnően csillogtak minél nagyobb, minél látványosabb arany ékszerek, amiket a csatkai búcsú helyszínén is árultak. S ha már árusok: volt itt minden, mi szem-szájnak ingere: különböző sültek, messziről illatozó kolbászok, sütemények, de hamburgert és hot-dogot is árultak. Megannyi rózsafüzért kínáltak az ideérkezők számára, de cigány népviseletet is lehetett kapni.

Rengetegen érkeztek idén is a csatkai búcsúra.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Rengetegen zarándokoltak el idén is a csatkai búcsúba

A nők feltűnő, díszes, színesebbnél színesebb ruhákban, viseletekben zarándokoltak a csodatevő szentkúthoz, magukra öltve a legkülönlegesebb aranyaikat. A romák nem voltak restek megszólítani a jelenlévő fotósokat, hogy az készítsen róluk egy képet, s ha látták, hogy társuk megszólítja, jött utána száz másik: "Rólam is, rólam is, szüleimről is!" A kis Komárom-Esztergom vármegyei község szombaton megtelt élettel, muzsika szóval, étel illattal, hangoskodással, és legfőképpen hittel.

A csatkai búcsú különösen fontos szerepet tölt be a cigányság vallási és közösségi életében. Itt nemcsak a hit megélése és a Szűz Mária tisztelet, hanem az összetartozás, az identitás és a hagyományok ápolása is középpontba kerül. A búcsú idején családok, ismerősök találkoznak, sátraznak, énekelnek, zenélnek, táncolni és közösen imádkoznak. Sokak számára ez nemcsak vallási zarándoklat, hanem életük egyik legfontosabb spirituális és társadalmi eseménye is. A csatkai cigány búcsú több mint egy vallási esemény: egy olyan különleges találkozási pont, ahol a hit, a hagyomány és az emberség találkozik.

A kis Komárom -Esztergom vármegyei község szombaton megtelt élettel és muzsika szóval.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Egy hely, ahol közösség formálódik az érdeklődőkből is

Egy olyan ünnep, amely évente egyszer, három napra szimbolikus és valós értelemben is közösséggé formálja a résztvevőket – legyenek romák vagy nem romák, hívők vagy érdeklődők, hiszen a csatkai cigánybúcsú sokkal több, mint a magyar a Kárpát-medencei vagy európai romák ünnepe. A csatkai búcsú nemcsak a múlt öröksége, hanem a jelen és a jövő közös ünnepe is.