A hit ünnepe a Vértes erdeiben: idén is különleges programmal várja a híveket a csatkai búcsú

Címkék#szentkút#Kisboldogasszony#zarándoklat#Csatka#szentmise

Csatka minden évben különleges helyszíne a vallásos közösségnek, ahol a természet csendje és a szentkút köré épült hagyomány találkozik. A csatkai búcsú idén szeptemberben is kiemelt esemény lesz szeptemberben. Az ünnepi szentmise lehetőséget ad arra, hogy a hívek elcsendesedjenek és közösen imádkozzanak a szentkútnál.

Bajcsy Tünde

A csatkai szentkút minden év szeptemberében megtelik élettel, amikor a Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó csatkai búcsút tartják. A rendezvény nemcsak vallási alkalom, hanem találkozási pont is: családok, barátok, közösségek érkeznek ide, hogy együtt vegyenek részt a programokon, imádkozzanak, és megőrizzék a több évszázados hagyományt.

A csatkai búcsú szentmisékkel, imádsággal és közösségi élményekkel várja a híveket szeptemberben.
Forrás:  Facebook

A csatkai búcsú szentmiséi

Az idei búcsú szeptember 6-án, szombaton veszi kezdetét. Délután és este több szentmisét is tartanak, a 18 órakor kezdődő ünnepi szertartást Dr. Székely János szombathelyi püspök celebrálja. A szentmisék mellett szentségimádás és közös rózsafüzér-imádság is szerepel a programban, amelyek a búcsú bensőséges, lelki jellegét erősítik. A kegyhely különleges hangulatát ilyenkor a gyertyák fénye és az esti imádságok mély csendje teszi felejthetetlenné. 

A búcsú csúcspontja szeptember 7-én, vasárnap lesz. A délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Dr. Udvardy György, a veszprémi főegyházmegye érseke mutatja be. Ez a nap rendszerint a legnagyobb tömeget vonzza, sokan ilyenkor érkeznek zarándoklat keretében, gyalogosan vagy kisebb csoportokban, hogy közösen élhessék át a hit ünnepét.

A búcsú különlegessége

A csatkai búcsú azonban nem kizárólag a templomi eseményekről szól. A szentkút környékén a zarándokokat hagyományosan árusok, kézművesek és vendéglátók is várják, így a vallási élmény mellett a közösségi együttlét is fontos szerepet kap. A családok számára ez gyakran egyben találkozási lehetőség is: sokan minden évben visszatérnek, hogy rokonaikkal, ismerőseikkel közösen élhessék meg az ünnepet.

A csatkai búcsú különlegessége, hogy egyszerre ad lehetőséget a lelki elmélyülésre és a közösségi élmények megélésére. Az esti imádságok meghitt csendje, a reggeli gyalogos zarándoklatok, a templomi szertartások ünnepélyessége és a vásári forgatag kavargása mind hozzátartozik ahhoz a sajátos hangulathoz, amely évről évre visszahívja a híveket a kegyhelyre.

Az idei program így ismét sokaknak adhat erőt, békét és közösségi élményt – a csatkai búcsú pedig továbbra is a térség egyik legfontosabb vallási és kulturális eseményének számít.

 

