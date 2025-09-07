1 órája
Színes ruhákban pompázott Szűz Mária a csatkai búcsún
Rendhagyó felajánlás a csatkai cigánybúcsún: Sztojka Mariann a Cigány Szultána nevű kollekció ruhadarabjait ajánlotta fel a Szűz Máriának – a gesztus egyszerre szólt hitről és hagyományról. A csatkai búcsún a Szűzanya díszes, feltűnő, színes ruhában pompázott.
Sztojka Mariann, és családja minden évben részt vesznek a Csatkai Búcsún. Színes standjuk mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne vedd azt észre, a Cigány Szultána kollekció feltűnő darabjai pedig bizony igen kelendőek, ami abból is látszik, hogy érdeklődőből nem volt hiány.
A Csatkai Búcsún felöltöztetik Szűz Máriát
A kalocsai Sztojka Mariannt korábban Bács-Kiskun Vármegye Nemzetiségeiért tüntették ki Cigány Szultána nevű kollekciója miatt. A magát hobbivarrónőnek nevező fiatal lány családjával együtt már évtizedek óta visszatérő a bakonyaljai községbe, Csatkára. Mariann ezúttal Szűz Máriának ajánlotta fel saját tervezésű és készítésű ruháját.
Az ezerkilencszázas évek eleje óta hagyomány, hogy öltöztetjük a Szűzanya szobrát, de én magam sem tudom, hogy mi a pontos kezdete és háttere a szokásnak. Spekulációk vannak csak.
- mondta kérdésünkre korábban Benisné Auer Ágnes, a szentkúti kegyelethely gondnoka.
Csatka a hely, ahol Szűz Máriának 175 ruhája van +fotók, videó
Mariann számára a búcsú lelki feltöltődés
– Én már három éves korom óta kint vagyok, minden évben kihoztak a szüleim. Most ajánlottam is fel - éppen onnan jöttem, a templomból - egy Cigány Szultána ruhát a Szűz Máriának, ezt mi készítjük, cigány motívumokból áll. Gondoltam, hogy ha már minden évben itt vagyunk, illő lenne felajánlani a ruhát. Fel lehet ajánlani ruhákat, és aki hoz ruhát, annak a ruháját ráadják a Szűz Máriára, ilyenkor mindig több felajánlás érkezik. Az enyém az este hét órakor lesz ráadva, kis gubanc volt itt, úgyhogy izgulok, hogy rá tudják-e adni, mert azt mondták, hogy egyberuha kellett volna, én meg direkt azért nem hoztam, mert láttam, hogy a keze imádkozik és sehogy sem megy rá. Próbálom megmagyarázni, de majd inkább ott leszek, amikor öltöztetik.
Nekem a búcsú feltöltődés, szükségem van arra lelkileg, hogy minden évben itt legyek.
- mondta a tehetséges ruhatervező.
Fotókon a csatkai cigánybúcsú: most is ezreket vonzott a csodavíz és Szűz Mária
Retró videón a 37 évvel ezelőtti cigánybúcsú - így lett a romák fővárosa Csatka