Színes ruhákban pompázott Szűz Mária a csatkai búcsún

Címkék#Cigány Szultána#Sztojka Mariann#Szűz Mária#hagyomány

Rendhagyó felajánlás a csatkai cigánybúcsún: Sztojka Mariann a Cigány Szultána nevű kollekció ruhadarabjait ajánlotta fel a Szűz Máriának – a gesztus egyszerre szólt hitről és hagyományról. A csatkai búcsún a Szűzanya díszes, feltűnő, színes ruhában pompázott.

Gábos Orsolya

 Sztojka Mariann, és családja minden évben részt vesznek a Csatkai Búcsún. Színes standjuk mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne vedd azt észre, a Cigány Szultána kollekció feltűnő darabjai pedig bizony igen kelendőek, ami abból is látszik, hogy érdeklődőből nem volt hiány.

csatkai búcsú
A Cigány Szultána kollekció megálmodója Sztojka Mariann, akiknél a csatkai búcsún való részvétel már hagyomány
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Csatkai Búcsún felöltöztetik Szűz Máriát

A kalocsai Sztojka Mariannt korábban Bács-Kiskun Vármegye Nemzetiségeiért tüntették ki Cigány Szultána nevű kollekciója miatt. A magát hobbivarrónőnek nevező fiatal lány családjával együtt már évtizedek óta visszatérő a bakonyaljai községbe, Csatkára. Mariann ezúttal Szűz Máriának ajánlotta fel saját tervezésű és készítésű ruháját. 

Az ezerkilencszázas évek eleje óta hagyomány, hogy öltöztetjük a Szűzanya szobrát, de én magam sem tudom, hogy mi a pontos kezdete és háttere a szokásnak. Spekulációk vannak csak.

- mondta kérdésünkre korábban Benisné Auer Ágnes, a szentkúti kegyelethely gondnoka.

Mariann számára a búcsú lelki feltöltődés

– Én már három éves korom óta kint vagyok, minden évben kihoztak a szüleim. Most ajánlottam is fel - éppen onnan jöttem, a templomból - egy Cigány Szultána ruhát a Szűz Máriának, ezt mi készítjük, cigány motívumokból áll. Gondoltam, hogy ha már minden évben itt vagyunk, illő lenne felajánlani a ruhát. Fel lehet ajánlani ruhákat, és aki hoz ruhát, annak a ruháját ráadják a Szűz Máriára, ilyenkor mindig több felajánlás érkezik. Az enyém az este hét órakor lesz ráadva, kis gubanc volt itt, úgyhogy izgulok, hogy rá tudják-e adni, mert azt mondták, hogy egyberuha kellett volna, én meg direkt azért nem hoztam, mert láttam, hogy a keze imádkozik és sehogy sem megy rá. Próbálom megmagyarázni, de majd inkább ott leszek, amikor öltöztetik.

Nekem a búcsú feltöltődés, szükségem van arra lelkileg, hogy minden évben itt legyek.

- mondta a tehetséges ruhatervező.

 

