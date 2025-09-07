Színes ruhákban pompázott Szűz Mária a csatkai búcsún

Sztojka Mariann, és családja minden évben részt vesznek a Csatkai Búcsún. Színes standjuk mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne vedd azt észre, a Cigány Szultána kollekció feltűnő darabjai pedig bizony igen kelendőek, ami abból is látszik, hogy érdeklődőből nem volt hiány.

A Cigány Szultána kollekció megálmodója Sztojka Mariann, akiknél a csatkai búcsún való részvétel már hagyomány

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Csatkai Búcsún felöltöztetik Szűz Máriát

A kalocsai Sztojka Mariannt korábban Bács-Kiskun Vármegye Nemzetiségeiért tüntették ki Cigány Szultána nevű kollekciója miatt. A magát hobbivarrónőnek nevező fiatal lány családjával együtt már évtizedek óta visszatérő a bakonyaljai községbe, Csatkára. Mariann ezúttal Szűz Máriának ajánlotta fel saját tervezésű és készítésű ruháját.

Az ezerkilencszázas évek eleje óta hagyomány, hogy öltöztetjük a Szűzanya szobrát, de én magam sem tudom, hogy mi a pontos kezdete és háttere a szokásnak. Spekulációk vannak csak.

- mondta kérdésünkre korábban Benisné Auer Ágnes, a szentkúti kegyelethely gondnoka.