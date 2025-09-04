Budapestről érkezik a Szibériai csárdás az észak-komáromi Jókaiba

2019-ben az észak-komáromi Jókai Színházban volt látható a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Színészkatonák, fogolyprimadonnák című vándorkiállítása, amely bemutatta, hogy milyen különleges színházi formákat hívott életre az első világháború, akár a fronton, akár a hadifogolytáborokban. Ebből merítette Tasnádi István a Szibériai csárdás történetét.

A Szibériai csárdás ősbemutatójára 2015-ben Nyíregyházán került sor.

Forrás: Budapesti József Attila Színház

„A fogolytábor orosz parancsnoka szerelmes az operettbe, imádja Kálmán Imrét, a Csárdáskirálynő a mindene. Mivel Müller Áron karmester is a foglyok között van, aki mielőtt a frontra került volna, a Király Színházban vezényelte a Csárdáskirálynő című előadást, parancsba kapja az orosz táborparancsnoktól, hogy tanítsa be a foglyokkal az előadást, és siker esetén, hazaengedi őket. A szerencsétlen katonák, akik évek óta nem látták a családjukat, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy sikeresek legyenek. A többit nem árulom el... „ – mondta el a darabban Markovits főhadnagyot alakító Jászai Mari-díjas színművész, Tóth Tibor.

Tasnádi István a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Színészkatonák, fogolyprimadonnák című vándorkiállításából merítette az ötletet.

Egyszerre több, mint 20-an játszanak a színpadon

Az előadás igazán látványosnak és mozgalmasnak ígérkezik, hiszen egyes jelenetekben huszonöten-harmincan lesznek a színpadon, a színészek mellett zenészek és táncosok is.

Horváth Csenge egykoron a Jókai Színház Óz a csodák csodája előadásában Dorothyt játszotta, most igazi primadonnaként tér vissza Észak-Komáromba. „Míg annak idején Dorkaként inkább a naiv, kislányosabb oldalam került előtérbe, addig Mizzi egy érettebb női szerep. Hálás feladat a Csárdáskirálynő dalait megszólaltatni, amellett, hogy a karakter izgalmas utat jár be: amikor karmester szerelmét elhurcolják a fogolytáborba, otthagyja a színházat, feladja a karrierjét, és szerelme után szökik Szibériába, hogy megmentse őt. A fókusz azonban mégsem Mizzi történetén lesz, hanem a táborban raboskodó katonák sorsán” – árulta el Horváth Csenge színművésznő.

A Szibériai csárdást eddig több mint hetven alkalommal adta elő a budapesti József Attila Színház társulata. Osztatlan sikerrel vendégszerepeltek az előadással Lendván, Aradon, Salgótarjánban, Siófokon, Veresegyházán, Szarvason és több magyarországi vidéki színházban. Az észak-komáromi Jókai Színházban szeptember 10-én 19 órai kezdettel láthatja a zenés darabot a közönség. Bővebb információ a színház weboldalán: jokai.sk