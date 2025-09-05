Mindenki a Bakony kincséről beszél, itt a legjobb kirándulni a családdal +fotók

Kirándulás családdal a Cuha-völgyben igazi élményeket tartogatott: három kisgyerekkel indultunk neki Vinyéről, hátizsákban elemózsiával és egy kis izgalommal a szívünkben. A családi kirándulásunkon a hely már az első pillanattól elvarázsolt: a széles, kényelmes út mellett sziklák magasodtak, az erdő árnyékot adott, a fejünk felett pedig időnként zakatolva áthaladt a vonat. A Bakony egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén hamar érezhető volt, miért kedvelik ennyien.

A Cuha-völgy mellett magasodó sziklák apró barlangokat rejtenek, amit a gyerekek boldogan fedeznek fel a családi kiránduláson

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bár a patak teljesen kiszáradt, a gyerekek cseppet sem bánták – sőt! Órákig el tudtak volna mászkálni a mederben heverő hatalmas kövek között, mintha egy természetes mászóparadicsomot fedeztek volna fel. Mi szülők is megnyugodtunk, hiszen így nem kellett azon izgulni, ki esik bele a vízbe, ők pedig szabadon kalandozhattak.

Via ferrata a Cuha-völgyben

A Cuha-szurdok Porva-Csesznek és Vinye között húzódó szakasza könnyen járható, mégis látványos: a piros Sáv jelzésen haladva több helyen kereszteznénk a patakot, de most a kövek szárazon álltak. A túraút szinte végig a Bakonyvasút mellett fut, így az alagutak és viaduktok látványa újabb különlegességet adott a sétának. A gyerekek mindig nagy örömmel lesték, mikor bukkan elő a vonat a fák közül.

A mászás szerelmesei különböző nehézségű utak közül választhatnak. Van amit a gyerekek is könnyen teljesítenek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A nap fénypontja azonban a végére maradt: nálunk a két nagyobb gyerek már várta a jutalmat, a via ferrata-pályát. Mi saját beülőt vittünk magunkkal, de Vinyén bérelni is lehet, így bárki kipróbálhatja magát a sziklákon. Amíg ők másztak, a legkisebb is talált magának játékot a kavicsok és az erdei ösvények között.

Vonatra is szállhatunk a családi kiránduláson

A Cuha-völgy ideális választás családoknak: babakocsisokat is láttunk, sokan kutyával vagy biciklivel érkeztek, a pihenőhelyeknél pedig akár piknikezni vagy szalonnát sütni is lehet. Tökéletes családbarát kirándulóhely. Igaz, aki teljes nyugalomra vágyik, annak talán túl népszerű lesz, de mi a gyerekekkel inkább örültünk a vidám, nyüzsgő hangulatnak.