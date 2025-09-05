1 órája
Mindenki a Bakony kincséről beszél, itt a legjobb kirándulni a családdal +fotók
Igazi kihívások vártak ránk, amikor három kisgyerekkel nekivágtunk a sziklák és patakok birodalmának. A Cuha-völgy minden kanyarja újabb meglepetést tartogatott a családi kirándulás során, így a túra igazi felfedezőúttá vált.
Kirándulás családdal a Cuha-völgyben igazi élményeket tartogatott: három kisgyerekkel indultunk neki Vinyéről, hátizsákban elemózsiával és egy kis izgalommal a szívünkben. A családi kirándulásunkon a hely már az első pillanattól elvarázsolt: a széles, kényelmes út mellett sziklák magasodtak, az erdő árnyékot adott, a fejünk felett pedig időnként zakatolva áthaladt a vonat. A Bakony egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén hamar érezhető volt, miért kedvelik ennyien.
Bár a patak teljesen kiszáradt, a gyerekek cseppet sem bánták – sőt! Órákig el tudtak volna mászkálni a mederben heverő hatalmas kövek között, mintha egy természetes mászóparadicsomot fedeztek volna fel. Mi szülők is megnyugodtunk, hiszen így nem kellett azon izgulni, ki esik bele a vízbe, ők pedig szabadon kalandozhattak.
Via ferrata a Cuha-völgyben
A Cuha-szurdok Porva-Csesznek és Vinye között húzódó szakasza könnyen járható, mégis látványos: a piros Sáv jelzésen haladva több helyen kereszteznénk a patakot, de most a kövek szárazon álltak. A túraút szinte végig a Bakonyvasút mellett fut, így az alagutak és viaduktok látványa újabb különlegességet adott a sétának. A gyerekek mindig nagy örömmel lesték, mikor bukkan elő a vonat a fák közül.
A nap fénypontja azonban a végére maradt: nálunk a két nagyobb gyerek már várta a jutalmat, a via ferrata-pályát. Mi saját beülőt vittünk magunkkal, de Vinyén bérelni is lehet, így bárki kipróbálhatja magát a sziklákon. Amíg ők másztak, a legkisebb is talált magának játékot a kavicsok és az erdei ösvények között.
Vonatra is szállhatunk a családi kiránduláson
A Cuha-völgy ideális választás családoknak: babakocsisokat is láttunk, sokan kutyával vagy biciklivel érkeztek, a pihenőhelyeknél pedig akár piknikezni vagy szalonnát sütni is lehet. Tökéletes családbarát kirándulóhely. Igaz, aki teljes nyugalomra vágyik, annak talán túl népszerű lesz, de mi a gyerekekkel inkább örültünk a vidám, nyüzsgő hangulatnak.
GALÉRIA: Fotókon a Bakony egyik legszebb völgye, a Cuha-völgy (Fotók: G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória
Ha valaki vonatozással kötné össze a túrát, érdemes Veszprémből, Eplényből vagy Zircről Vinyéig utazni, majd gyalog vagy biciklivel átmenni Porva-Csesznekig, ahonnan vissza lehet vonatozni. A táv nagyjából 5 kilométer, könnyen teljesíthető, komoly szintemelkedés nincs – gyerekekkel is remek élmény. A Cuha-völgy egy igazi családi terep, ahol a természet, a vasút és egy kis mászóélmény egyszerre ad maradandó emlékeket. Mi biztosan visszatérünk, talán legközelebb akkor, amikor a patak is csobog majd.