Túra

37 perce

800 év története éled újjá a Csákányospusztai romtemplomnál

Címkék#Kéktúra#Csákányospusztai romtemplom#falu

A Csákányospusztai romtemplom a Vértes csendjében áll, falai közt egy elfeledett falu története és 800 év titka él tovább. A felújításnak köszönhetően ma újra életre kelt: zarándokhely, turistacélpont és a magyar középkor egyik különleges emléke, amely minden látogatót megérint. A Csákányospusztai romtemplom ma a Vértes egyik különleges látnivalója, amely a középkor világát hozza közelebb a látogatókhoz.

Varga Panna

A templom egykor a Csákányegyház nevű középkori falu központja volt. Bár a település eltűnt, a román kori templom maradványai ma is mesélnek a régmúlt időkről. A Csákányospusztai romtemplom a 12–13. század fordulóján épült egyhajós, patkóíves szentélyű épületként, félköríves ablakai és vakíves frízei pedig a korszak jellegzetes stílusát idézik. 

Csákányospusztai romtemplom
Csákányospusztai romtemplom látható a képen
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Régészeti felfedezések

A Csákányospusztai romtemplom területén 2003 és 2006 között végeztek ásatásokat László János régész vezetésével. A feltárás során nemcsak az Árpád-kori templom maradványai kerültek napvilágra, hanem egy hozzá tartozó temető is, ahol összesen 144 sírt találtak.

Különleges leletként a templombelsőből egy fazék maradványai kerültek elő, benne elszenesedett gabonamagvakkal. A szakértők ezt egyfajta építési áldozatként értelmezik, amelyet a középkorban azért helyezhettek el, hogy szerencsét hozzon a közösségnek és megóvja az épületet.

Ezek a felfedezések nemcsak a templom történetét világítják meg, hanem értékes adalékot nyújtanak a Vértes és Tatabánya környékének középkori múltjához is.

videó

Felújítás és állagmegóvás

A Csákányospusztai romtemplom 2024-ben újult meg a Market Építő Zrt. ROM Vándor programja keretében . A szakemberek az eredeti kövek felhasználásával erősítették meg a falazatot, kezelték az omlásokat, és a megmaradt falszövetet is konzerválták

A felújítás során nemcsak a templom romjait állították helyre, hanem a környezetet is rendezték: oltárt, kőpadot és információs táblákat helyeztek ki, így a rom újra szakrális térként és turisztikai célpontként működhet. Erről mi is beszámoltunk az előző cikkünkben,  kiemelve, hogy a rom újjászületése a térség kulturális és turisztikai életében is mérföldkő.

Csákányospusztai romtemplom található a Vértes szívében
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

A Kéktúra útvonalán: Csákányospusztai romtemplom

A romtemplom az Országos Kéktúra mentén található, ezért a természetjárók kedvelt pihenőhelye. A Vértes erdős lankái között nemcsak lenyűgöző kilátás tárul a szem elé, hanem a középkor világába is bepillantást nyerhetünk. Tatabánya látnivalói közül ez a templomrom különösen értékes, hiszen egyszerre kínál történelmi és lelki élményt.

Csákányospusztai romtemplomról csodálatos kilátás tárul elénk
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Miért fontos a megőrzés?

Az ilyen Árpád-kori templomok nem csupán építészeti maradványok: híd a múlt és a jelen között. A Csákányospusztai templomrom emlékeztet arra, hogy itt egykor egy élő közösség élt és dolgozott. A felújítás révén a helyszín ma is tiszteletet ébreszt, és lehetőséget ad arra, hogy a látogatók megtapasztalják a történelem és a természet harmóniáját.

A Csákányospusztai romtemplom egyszerre őrzi a pusztulás és az újjászületés történetét. Egy középkori falu temploma, amely évszázadokon át a feledés homályába merült, most újra méltó emlékhely. Ha a Vértesben vagy az Országos Kéktúrán jársz, érdemes megállni itt, és átélni azt a csendet és nyugalmat, amit csak a történelem képes nyújtani.

