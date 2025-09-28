800 év története éled újjá a Csákányospusztai romtemplomnál

A templom egykor a Csákányegyház nevű középkori falu központja volt. Bár a település eltűnt, a román kori templom maradványai ma is mesélnek a régmúlt időkről. A Csákányospusztai romtemplom a 12–13. század fordulóján épült egyhajós, patkóíves szentélyű épületként, félköríves ablakai és vakíves frízei pedig a korszak jellegzetes stílusát idézik.

Csákányospusztai romtemplom látható a képen

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Régészeti felfedezések

A Csákányospusztai romtemplom területén 2003 és 2006 között végeztek ásatásokat László János régész vezetésével. A feltárás során nemcsak az Árpád-kori templom maradványai kerültek napvilágra, hanem egy hozzá tartozó temető is, ahol összesen 144 sírt találtak.

Különleges leletként a templombelsőből egy fazék maradványai kerültek elő, benne elszenesedett gabonamagvakkal. A szakértők ezt egyfajta építési áldozatként értelmezik, amelyet a középkorban azért helyezhettek el, hogy szerencsét hozzon a közösségnek és megóvja az épületet.

Ezek a felfedezések nemcsak a templom történetét világítják meg, hanem értékes adalékot nyújtanak a Vértes és Tatabánya környékének középkori múltjához is.

Felújítás és állagmegóvás

A Csákányospusztai romtemplom 2024-ben újult meg a Market Építő Zrt. ROM Vándor programja keretében . A szakemberek az eredeti kövek felhasználásával erősítették meg a falazatot, kezelték az omlásokat, és a megmaradt falszövetet is konzerválták

A felújítás során nemcsak a templom romjait állították helyre, hanem a környezetet is rendezték: oltárt, kőpadot és információs táblákat helyeztek ki, így a rom újra szakrális térként és turisztikai célpontként működhet. Erről mi is beszámoltunk az előző cikkünkben, kiemelve, hogy a rom újjászületése a térség kulturális és turisztikai életében is mérföldkő.