Tata újra a közösségek városa – indulnak a Civil Napok!

A Civil Napok idén is rendkívül változatos programkínálattal várja az érdeklődőket. Lesznek tudományos és történelmi konferenciák, kulturális estek, sportesemények és természetközeli foglalkozások is. Az agostyáni Ökofaluban például vezetett séták, csillagászati estek, fenntarthatósági és permakultúrás bemutatók segítik a környezettudatos életmód iránt érdeklődőket.

A Piarista Rendházban tartották a XXI. Tata és Térsége Civil Napok nyitórendezvényét, ahol fellépett a az Esterházy Énekegyüttes

Fotó: tata.hu

Az eseményt szervező a Tata és Térsége Civil Társulás elnöke, Domonkos Ágnes a tata.hu-nak elmondta, hogy az idei rendezvénysorozat egyik legfontosabb eleme a szeptember 26-i Nyílt Civil Fórum lesz, ahol arra keresik a választ, miként tudják a szervezetek összehangolni az erőiket, és hogyan látnak lehetőséget az együttműködésben.

Hagyomány és jövőkép a Civil Napokon

– Amit csinálunk, azt meg kell mutatnunk, hiszen minden egyes szervezet munkája példaértékű – az elnök hangsúlyozta: a civilek mindennapi tevékenysége hatalmas energiát igényel, és időnként szükség van megállni, átbeszélni a tapasztalatokat, új ötleteket megfogalmazni.

– Együtt többek és erősebbek vagyunk, mint külön-külön – fogalmazott.

A kultúra kedvelőit Radnóti Miklós irodalmi estje, a „Sereglés 2025” népművészeti találkozó, valamint a fotókiállítások és szentmisék várják. A fiatalabb korosztály számára is készülnek: lesz Városi Diáknap a Kastély-téren, strandröplabda-kupa és játszótér-szépítő akció. A rendezvények sorában külön hangsúlyt kap a múlt értékeinek bemutatása. A piaristák tatai megtelepedésének 260. évfordulójára konferenciát tartanak, míg a Kossuth tér és a Városháza történetét a „Tértörténet – Mesélő épületek egy tér körül” című program idézi fel.

Mindemellett az Önkéntesség Napja is fontos eleme a sorozatnak, amelyet a tatabányai Bányászati és Ipari Skanzenben rendeznek meg. Itt a résztvevők testközelből tapasztalhatják meg, mennyit jelent a közös munka a közösségért.

A szervezők szerint a Civil Napok nem csupán a helyi szervezetek ünnepe, hanem lehetőség arra is, hogy a lakosság közelebb kerüljön a civilek világához. A programok ingyenesen látogathatók, így mindenki megtalálhatja a számára kedves eseményt.