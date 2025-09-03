szeptember 3., szerda

AI

1 órája

Itt a vég, nem működik a ChatGPT

Címkék#ChatGPT#OpenAI ChatGPT#leállt

A világ minden pontjáról jöttek bejelentések. Nem válaszol a ChatGPT sem a weboldalon sem az alkalmazásban.

Kemma.hu

Úgy tűnik meghibásodott a ChatGPT, a sokak által használt open AI chatbotja nem válaszol az kérdésekre. A weboldal a Downdetector írása szerint szeptember 3-án reggel nyolc után kezdődtek a problémák a népszerű alkalmazásban.

chatgpt
Leállt a chatGPT
Forrás:  Shutterstock

Itt az apokalipszis nincs ChatGPT

Világszerte jöttek a bejelentések, hogy nem működik a ChatGPT. Olyanok is voltak, aki azt jelezték, hogy teljesen jól működik, de legtöbb helyen a weboldalt és az alkalmazást is érinti a leállás.

 

