Itt a vég, nem működik a ChatGPT
A világ minden pontjáról jöttek bejelentések. Nem válaszol a ChatGPT sem a weboldalon sem az alkalmazásban.
Úgy tűnik meghibásodott a ChatGPT, a sokak által használt open AI chatbotja nem válaszol az kérdésekre. A weboldal a Downdetector írása szerint szeptember 3-án reggel nyolc után kezdődtek a problémák a népszerű alkalmazásban.
Itt az apokalipszis nincs ChatGPT
Világszerte jöttek a bejelentések, hogy nem működik a ChatGPT. Olyanok is voltak, aki azt jelezték, hogy teljesen jól működik, de legtöbb helyen a weboldalt és az alkalmazást is érinti a leállás.
