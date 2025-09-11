11 órája
Friss hírek Charlie Kirk haláláról: kiadták a merénylő fotóját, embertelen reakciók érkeztek
Böjte Csaba szerzetes és Czunyiné dr. Bertalan Judit sem maradhatott csöndben, miután merénylet áldozata lett az amerikai véleményvezér. Mindeközben Charlie Kirk halála után a balliberálisok megmutatták, mit jelent nekik a szólásszabadság. Mondjuk a legfrissebb híreket az egész Amerikát felbolydító gyilkosság kapcsán.
Elszabadultak az indulatok a jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk halála után. A balliberálisok közül sokan éljenzik, hogy több ezer szeme láttára egy merénylő végzett vele, mások az értelem hangján szólnak erről, kiemelve a veszélyét annak, hova vezethet az uszítás. Mint például Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Böjte Csaba Ferences-rendi szerzetes.
Charlie Kirk halála megdöbbentette a politikust
Mint a kisbéri-oroszlányi-komáromi térség képviselője fogalmazott, „ide vezet a baloldali-liberális agresszió, amire ma reggel ébredt a világ!” A politikus kiemelte: Charlie Kirk a béke embere volt.
− A politikában eltöltött éveim során soha ilyet nem tapasztaltam, mint ami a világban, és sajnos már Magyarországon is érzékelhető. Ezért jó lenne, ha Magyar Péter és pártja felhagyna a hergeléssel, az uszítással, mert lehet más a véleményünk, gondolhatunk mást a világról, de elsősorban emberek vagyunk. Charlie Kirk egy volt közülünk, akit hazavártak, akinek még dolga volt, és aki már nem látja felnőni a gyerekeit. Isten nyugosztalja! − fogalmazott a képviselő Facebook-oldalán.
Böjte Csaba szerzetes, aki Esztergomban vehette át a Magyar Becsületrendet 2023-ban, szintén megemlékezett Charlie Kirkről. Mint közösségi oldalán írta:
Ahol gyűlölet, gyilkosság van, ott nincs igazság! Adj Uram örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki.
Ki volt Charlie Kirk gyilkosa?
Egyelőre erre a kérdésre még nincs válasz. A friss hírek szerint most biztosnak tűnik, hgy az FBI megtalálta a fegyvert, amivel a merényletet elkövették, és az egy agy teljesítményű puska volt. A merényletet Utah-ban, a Utah Valley Egyetemen követték el ellene, a Prove Me Wrong (The American Comeback) turnéja első állomásán. Utolsó megszólalásában épp az erőszak visszaszorításáról beszélt.
Az FBI, ahogy a Magyar Nemzet is írja, kamerafelvételt is közölt a lehetséges elkövetőről.
Szemtanú szólalt meg a merényletről
Közben egyre terjednek azok a felvételek, videók is, ahol a balliberális emberek örömtáncot járnak Charlie Kirk halála miatt, de azok is, amelyek a részvét hangján szólnak, nekik üzennek, sőt, egy fiatalember, kvázi sokkos állapotban a merénylet után a kamerának mondta el, milyen volt látnia azt, amit Charlie Kirk felesége is látott: ahogy nyakon lövik a jobboldali influnszert, véleményvezért.
Egy lány arról számolt be, hogy az utahi egyetemen konkrétan ünnepelni, táncolni kezdtek, miután lelőtték Charlie Kirk-öt.
A TikTokon is rendeteg ilyen videó van, amely arról szól, mekkora mosollyal éljenzik emberek, hogy valakit nyílt színen kivégeztek. Ahogy itthon is Tisza-szimpatizánsok.
Elszabadultak a balliberális indulatok
Magunk is láttunk olyan kommentet balliberális portál kommentjei között, amelynek szerzője nem állt meg ezen a szinte, hanem egyenesen így fogalmazott: „jöhetne errefelé is” a merénylő, ezzel mintegy kifejezve az igényét, hogy itthon is szükség lenne arra, hogy elvegyék az életét annak, aki mást gondol, mint ő.
Ki volt Charlie Kirk?
- Charlie Kirk 1993-ban született Chicagóban,
- 18 éves korában alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, melynek célja, hogy egyetemi campusokon konzervatív értékeket hirdessen és fiatalokat mozgósítson.
- Számos egyetemen tartott előadást, kiemelkedő vitázó volt, gyakran tartott úgynevezett „Prove Me Wrong” etapokat, ahol egy asztalnál lehetett vitázni vele adott témában.
- Vallálosságát, hitét nyíltan vállalta és hirdette, konzervatív értékrendjében, kommunikációjában, állásssoglalásaiban a keresztény értékek hangsúlyos helyet kaptak, különös tekintettel a család, erkölcs és közösség témáiban.
- Mindig és mindenkivel kiállt vitára, vitázni, a szólásszabadság jegyében.
Charlie Kirk felesége, Erika, a 2012-es Miss Arizona USA volt. Két gyermekük született, egy kislány három éve és tavaly egy kisfiú. Úgy tudni, felesége és kislánya is ott volt Utah-ban a merénylet helyszínén, látták, ami történt.
Kirknek a Turning Point USA-vel az volt a célja, hogy a konzervatív eszméket, értékeket terjessze a liberális beállítottságú amerikai egyetemeken. A szervezetnek ma több mint negyedmillió tagja van egyébként, van, ahol megemlékezést is szerveztek a tiszteletére. Donald Trump 2016-os kampányában nem hivatalos tanácsadóként vett részt, majd az elnök bizalmasa lett. Fellépéseivel a fiatalok körében Trump politikájának rengeteg hívet szerzett, és így a választást is segített megnyerni neki. Hogy mennyire is volt fontos ember, jól mutatja, hogy Trump maga jelentette be: Charlie Kirk meghalt.
Ahogy arra a az Origó kitért, posztumusz a legmagasabb civil kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tünteti ki Charlie Kirköt az amerikai elnök. Mint Trump fogalmazott, „Charlie a saját generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja. Imáink most csodálatos feleségével, Erikával és gyönyörű gyermekeikkel vannak.” Hozzátette:
Nagyon hiányzik nekünk. Nincs kétségem afelől, hogy Charlie hangja és bátorsága tovább fog élni számtalan ember, különösen a fiatalok szívében.
Mit szeretett volna Charlie Kirk, hogy emlékezzenek rá?
Egy interjúban az istenhitéről is ismert jobboldali aktivista, amikor arról kérdezték, mit szeretne, hogyan emlékezzenek rá az emberek, így válaszolt:
A hitembe vetett bátároságom miatt, ez a legfontosabb az életemben.