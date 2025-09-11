szeptember 12., péntek

Mária névnap

17°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Merénylet

11 órája

Friss hírek Charlie Kirk haláláról: kiadták a merénylő fotóját, embertelen reakciók érkeztek

Címkék#Charlie Kirk#Turning Point USA#Böjte Csaba#Czunyiné Dr. Bertalan Judit

Böjte Csaba szerzetes és Czunyiné dr. Bertalan Judit sem maradhatott csöndben, miután merénylet áldozata lett az amerikai véleményvezér. Mindeközben Charlie Kirk halála után a balliberálisok megmutatták, mit jelent nekik a szólásszabadság. Mondjuk a legfrissebb híreket az egész Amerikát felbolydító gyilkosság kapcsán.

Kemma.hu

Elszabadultak az indulatok a jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk halála után. A balliberálisok közül sokan éljenzik, hogy több ezer szeme láttára egy merénylő végzett vele, mások az értelem hangján szólnak erről, kiemelve a veszélyét annak, hova vezethet az uszítás. Mint például Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Böjte Csaba Ferences-rendi szerzetes.

Charlie Kirk halála után a balliberálisok megmutatták, mit jelent nekik a szólásszabadság. Megrázó felvételek, reakciók és fontos üzenetek a merénylet után.
Charlie Kirk halála után felesége és két gyermeke is gyászol. A véleményvezér merénylet áldozata lett
Forrás: MAGAVoice/X

Charlie Kirk halála megdöbbentette a politikust

Mint a kisbéri-oroszlányi-komáromi térség képviselője fogalmazott, „ide vezet a baloldali-liberális agresszió, amire ma reggel ébredt a világ!” A politikus kiemelte: Charlie Kirk a béke embere volt.
− A politikában eltöltött éveim során soha ilyet nem tapasztaltam, mint ami a világban, és sajnos már Magyarországon is érzékelhető. Ezért jó lenne, ha Magyar Péter és pártja felhagyna a hergeléssel, az uszítással, mert lehet más a véleményünk, gondolhatunk mást a világról, de elsősorban emberek vagyunk. Charlie Kirk egy volt közülünk, akit hazavártak, akinek még dolga volt, és aki már nem látja felnőni a gyerekeit. Isten nyugosztalja! − fogalmazott a képviselő Facebook-oldalán.

Böjte Csaba szerzetes, aki Esztergomban vehette át a Magyar Becsületrendet 2023-ban, szintén megemlékezett Charlie Kirkről. Mint közösségi oldalán írta:

Ahol gyűlölet, gyilkosság van, ott nincs igazság! Adj Uram örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. 

Ki volt Charlie Kirk gyilkosa?

Egyelőre erre a kérdésre még nincs válasz. A friss hírek szerint most biztosnak tűnik, hgy az FBI megtalálta a fegyvert, amivel a merényletet elkövették, és az egy agy teljesítményű puska volt. A merényletet Utah-ban, a  Utah Valley Egyetemen követték el ellene, a Prove Me Wrong (The American Comeback) turnéja első állomásán. Utolsó megszólalásában épp az erőszak visszaszorításáról beszélt. 

Az FBI, ahogy a Magyar Nemzet is írja, kamerafelvételt is közölt a lehetséges elkövetőről. 

Charlie Kirk halála után ezt a férfit keresi az FBI

Szemtanú szólalt meg a merényletről

Közben egyre terjednek azok a felvételek, videók is, ahol a balliberális emberek örömtáncot járnak Charlie Kirk halála miatt, de azok is, amelyek a részvét hangján szólnak, nekik üzennek, sőt, egy fiatalember, kvázi sokkos állapotban a merénylet után a kamerának mondta el, milyen volt látnia azt, amit Charlie Kirk felesége is látott: ahogy nyakon lövik a jobboldali influnszert, véleményvezért.

Egy lány arról számolt be, hogy az utahi egyetemen konkrétan ünnepelni, táncolni kezdtek, miután lelőtték Charlie Kirk-öt.

@citylivelondon2 SHOCKING EYEWITNESS HORROR: Brave Young Girl Watches Charlie Kirk Gunned Down as Vile Liberals Cheer in Sick Celebration – Cheering Scum Can Rot Straight in Hell! #CharlieKirkAssassination #LiberalOutrage #PoliticalViolence ♬ original sound - CityLiveLondon

A TikTokon is rendeteg ilyen videó van, amely arról szól, mekkora mosollyal éljenzik emberek, hogy valakit nyílt színen kivégeztek. Ahogy itthon is Tisza-szimpatizánsok.

@properganja1 Libtards. #charliekirk ♬ original sound - Properganja

Elszabadultak a balliberális indulatok

Magunk is láttunk olyan kommentet balliberális portál kommentjei között, amelynek szerzője nem állt meg ezen a szinte, hanem egyenesen így fogalmazott: „jöhetne errefelé is” a merénylő, ezzel mintegy kifejezve az igényét, hogy itthon is szükség lenne arra, hogy elvegyék az életét annak, aki mást gondol, mint ő. 

Egyesek szerint Charlie kKirk merénylője Magyarorszégra is eljöhetne
Forrás: Facebook

Ki volt Charlie Kirk?

  • Charlie Kirk 1993-ban született Chicagóban, 
  • 18 éves korában alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, melynek célja, hogy egyetemi campusokon konzervatív értékeket hirdessen és fiatalokat mozgósítson. 
  • Számos egyetemen tartott előadást, kiemelkedő vitázó volt, gyakran tartott úgynevezett „Prove Me Wrong” etapokat, ahol egy asztalnál lehetett vitázni vele adott témában. 
  • Vallálosságát, hitét nyíltan vállalta és hirdette, konzervatív értékrendjében, kommunikációjában, állásssoglalásaiban a keresztény értékek hangsúlyos helyet kaptak, különös tekintettel a család, erkölcs és közösség témáiban.
  • Mindig és mindenkivel kiállt vitára, vitázni, a szólásszabadság jegyében. 

Charlie Kirk felesége, Erika, a 2012-es Miss Arizona USA volt. Két gyermekük született, egy kislány három éve és tavaly egy kisfiú. Úgy tudni, felesége és kislánya is ott volt Utah-ban a merénylet helyszínén, látták, ami történt. 

Kirknek a Turning Point USA-vel az volt a célja, hogy a konzervatív eszméket, értékeket terjessze a liberális beállítottságú amerikai egyetemeken. A szervezetnek ma több mint negyedmillió tagja van egyébként, van, ahol megemlékezést is szerveztek a tiszteletére. Donald Trump 2016-os kampányában nem hivatalos tanácsadóként vett részt, majd az elnök bizalmasa lett. Fellépéseivel a fiatalok körében Trump politikájának rengeteg hívet szerzett, és így a választást is segített megnyerni neki. Hogy mennyire is volt fontos ember, jól mutatja, hogy Trump maga jelentette be: Charlie Kirk meghalt. 

Ahogy arra a az Origó kitért, posztumusz a legmagasabb civil kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tünteti ki Charlie Kirköt az amerikai elnök. Mint Trump fogalmazott, „Charlie a saját generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja. Imáink most csodálatos feleségével, Erikával és gyönyörű gyermekeikkel vannak.” Hozzátette: 

Nagyon hiányzik nekünk. Nincs kétségem afelől, hogy Charlie hangja és bátorsága tovább fog élni számtalan ember, különösen a fiatalok szívében.

Mit szeretett volna Charlie Kirk, hogy emlékezzenek rá?

Egy interjúban az istenhitéről is ismert jobboldali aktivista, amikor  arról kérdezték, mit szeretne, hogyan emlékezzenek rá az emberek, így válaszolt:

 A hitembe vetett bátároságom miatt, ez a legfontosabb az életemben.

@the_masked_thug Charlie Kirk explains how we wants to be remembered. RIP Charlie, praying for your family. You’re with the Lord now ❤️ #christiantiktok #streetpreacher #jesus ♬ original sound - The_Masked_Thug

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu