Friss hírek Charlie Kirk haláláról: kiadták a merénylő fotóját, embertelen reakciók érkeztek

Elszabadultak az indulatok a jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk halála után. A balliberálisok közül sokan éljenzik, hogy több ezer szeme láttára egy merénylő végzett vele, mások az értelem hangján szólnak erről, kiemelve a veszélyét annak, hova vezethet az uszítás. Mint például Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Böjte Csaba Ferences-rendi szerzetes.

Charlie Kirk halála után felesége és két gyermeke is gyászol. A véleményvezér merénylet áldozata lett

Forrás: MAGAVoice/X

Charlie Kirk halála megdöbbentette a politikust

Mint a kisbéri-oroszlányi-komáromi térség képviselője fogalmazott, „ide vezet a baloldali-liberális agresszió, amire ma reggel ébredt a világ!” A politikus kiemelte: Charlie Kirk a béke embere volt.

− A politikában eltöltött éveim során soha ilyet nem tapasztaltam, mint ami a világban, és sajnos már Magyarországon is érzékelhető. Ezért jó lenne, ha Magyar Péter és pártja felhagyna a hergeléssel, az uszítással, mert lehet más a véleményünk, gondolhatunk mást a világról, de elsősorban emberek vagyunk. Charlie Kirk egy volt közülünk, akit hazavártak, akinek még dolga volt, és aki már nem látja felnőni a gyerekeit. Isten nyugosztalja! − fogalmazott a képviselő Facebook-oldalán.

Böjte Csaba szerzetes, aki Esztergomban vehette át a Magyar Becsületrendet 2023-ban, szintén megemlékezett Charlie Kirkről. Mint közösségi oldalán írta:

Ahol gyűlölet, gyilkosság van, ott nincs igazság! Adj Uram örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki.

Ki volt Charlie Kirk gyilkosa?

Egyelőre erre a kérdésre még nincs válasz. A friss hírek szerint most biztosnak tűnik, hgy az FBI megtalálta a fegyvert, amivel a merényletet elkövették, és az egy agy teljesítményű puska volt. A merényletet Utah-ban, a Utah Valley Egyetemen követték el ellene, a Prove Me Wrong (The American Comeback) turnéja első állomásán. Utolsó megszólalásában épp az erőszak visszaszorításáról beszélt.

Az FBI, ahogy a Magyar Nemzet is írja, kamerafelvételt is közölt a lehetséges elkövetőről.

Charlie Kirk halála után ezt a férfit keresi az FBI

Szemtanú szólalt meg a merényletről

Közben egyre terjednek azok a felvételek, videók is, ahol a balliberális emberek örömtáncot járnak Charlie Kirk halála miatt, de azok is, amelyek a részvét hangján szólnak, nekik üzennek, sőt, egy fiatalember, kvázi sokkos állapotban a merénylet után a kamerának mondta el, milyen volt látnia azt, amit Charlie Kirk felesége is látott: ahogy nyakon lövik a jobboldali influnszert, véleményvezért.