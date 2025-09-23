szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tömegközlekedés

40 perce

Új buszmenetrend jön, még van idő véleményt mondani

Címkék#lakcímkártya#vonal#buszmenetrend#busztársaság#MÁV-START Zrt#időpontban#véleményét város#jegy

Újból kikéri a tataiak véleményét a város a decembertől életbe lépő változtatásokról. Az új buszmenetrendről szeptember végéig várják az észrevételeket.

Goletz-DeáK Viktória

Újból kikéri a tataiak véleményét a város az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Többek között már a nyári menetrend kialakításánál is meghallgatták a helyieket, és a busztársaság figyelembe is vette a javaslatokat a járatok tervezésénél. Most ismét lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság beleszóljon a városi közlekedés jövőjébe.

tata busz buszmenetrend tömegközlekedés nyári buszmenetrend
Újra kikérik a tataiak véleményét a helyi buszmenetrend változásról 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Új menetrend lép életbe 2025 december 14-től a tatai helyi autóbusz-közlekedésben. A tervezett változásokról a Tata.hu számolt be. A városvezetés célja egy áttekinthetőbb, logikusabb és az utazási igényekhez jobban igazodó közlekedési rend kialakítása. A menetrendet a MÁV-START Zrt. egészítette ki az iskolai tanítási napokon szükséges járatokkal, hogy a diákoknak is könnyebb legyen az utazás.

Így változhat a buszmenetrend:

A város és a busztársaság most újból szeretné kikérni a helyiek véleményét a változásokkal kapcsolatban. Az észrevételeket és javaslatokat 2025. szeptember 30-ig lehet eljuttatni postai úton, személyesen a városháza portáján leadva, vagy a [email protected]
e-mail címre. A borítékon vagy az e-mail tárgyában kérik feltüntetni: „Helyi menetrend 2025”. 

  • Agostyán: több járat indulási ideje változik, és új buszok segítik a diákok reggeli és délutáni utazását.
  • Újhegy: a korábbi 9-es helyett 8-as buszok járnak majd, igazodva a tanítási napokhoz és a Güntner Kft. műszakváltásaihoz.
  • Kertváros: bővül az 5-ös járatok száma, egyes indulások a Fellner Jakab úti végállomásról indulnak.
  • Remeteség: új, iskolai napokon közlekedő 2-es buszok segítik a délutáni hazajutást.
  • Vasútállomás: az 1-es járatok menetrendje jobban igazodik a vonatokhoz.

Tanítási napokon

  • Az 1-es és 2-es vonalak több időpontban járnak, az iskolások igényeihez igazodva.
  • Agostyánba több 7-es busz indul.
  • Újhegyben a 8-as járatok veszik át a 9-es helyét.
  • A 4-es és 6-os vonalak megszűnnek, helyettük kibővített 5-ösök közlekednek.

Hétvégén és ünnepnapokon

  • A TESCO-hoz vezető buszok menetrendje a bolt nyitvatartásához igazodik, szombaton és vasárnap is eltérő indulásokkal.
  • A vasútállomás felé közlekedő járatok időpontjai változnak, hogy illeszkedjenek a személyvonatokhoz (9M, 1, 1M és 1T vonalak).
  • A Kertváros felé több rövidített útvonal várható, de a csatlakozásokat biztosítják.

A kedvezményes bérletrendszer már bizonyított

A város mindent megtesz, hogy a tataiak számára még élhetőbbé és kényelmesebbé tegye a tömegközlekedést, ezzel is csökkentve a városban áthaladó nagy autós forgalmat. Ennek egyik részeként – mint arról a Kemma.hu is beszámolt – 2024. február 1-től megváltozott a helyi buszjáratok tarifarendszere. Bár az elsődleges tervek még teljesen ingyenes közlekedésről szóltak, a Volán kérésére végül szimbolikus díjat vezettek be: a tatai lakcímkártyával rendelkezők havi 150, éves szinten pedig mindössze 1800 forintért válthatnak bérletet. Ez a kedvezmény a környékbeli települések (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna) lakóinak, valamint a városban dolgozóknak is jár.
A menetjegyek ára 200 forint, mobiljeggyel pedig 190 forintért lehet utazni, ráadásul a jegy az adott napon minden vonalon korlátlan utazásra érvényes. A 15 napos bérlet megszűnt, helyette 30 napos és éves bérlet kapható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu