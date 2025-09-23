Új buszmenetrend jön, még van idő véleményt mondani

Újból kikéri a tataiak véleményét a város az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Többek között már a nyári menetrend kialakításánál is meghallgatták a helyieket, és a busztársaság figyelembe is vette a javaslatokat a járatok tervezésénél. Most ismét lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság beleszóljon a városi közlekedés jövőjébe.

Újra kikérik a tataiak véleményét a helyi buszmenetrend változásról

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Új menetrend lép életbe 2025 december 14-től a tatai helyi autóbusz-közlekedésben. A tervezett változásokról a Tata.hu számolt be. A városvezetés célja egy áttekinthetőbb, logikusabb és az utazási igényekhez jobban igazodó közlekedési rend kialakítása. A menetrendet a MÁV-START Zrt. egészítette ki az iskolai tanítási napokon szükséges járatokkal, hogy a diákoknak is könnyebb legyen az utazás.

Így változhat a buszmenetrend:

A város és a busztársaság most újból szeretné kikérni a helyiek véleményét a változásokkal kapcsolatban. Az észrevételeket és javaslatokat 2025. szeptember 30-ig lehet eljuttatni postai úton, személyesen a városháza portáján leadva, vagy a [email protected]

e-mail címre. A borítékon vagy az e-mail tárgyában kérik feltüntetni: „Helyi menetrend 2025”.