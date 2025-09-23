48 perce
Új buszmenetrend jön, még van idő véleményt mondani
Újból kikéri a tataiak véleményét a város a decembertől életbe lépő változtatásokról. Az új buszmenetrendről szeptember végéig várják az észrevételeket.
Újból kikéri a tataiak véleményét a város az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Többek között már a nyári menetrend kialakításánál is meghallgatták a helyieket, és a busztársaság figyelembe is vette a javaslatokat a járatok tervezésénél. Most ismét lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság beleszóljon a városi közlekedés jövőjébe.
Új menetrend lép életbe 2025 december 14-től a tatai helyi autóbusz-közlekedésben. A tervezett változásokról a Tata.hu számolt be. A városvezetés célja egy áttekinthetőbb, logikusabb és az utazási igényekhez jobban igazodó közlekedési rend kialakítása. A menetrendet a MÁV-START Zrt. egészítette ki az iskolai tanítási napokon szükséges járatokkal, hogy a diákoknak is könnyebb legyen az utazás.
Így változhat a buszmenetrend:
A város és a busztársaság most újból szeretné kikérni a helyiek véleményét a változásokkal kapcsolatban. Az észrevételeket és javaslatokat 2025. szeptember 30-ig lehet eljuttatni postai úton, személyesen a városháza portáján leadva, vagy a [email protected]
e-mail címre. A borítékon vagy az e-mail tárgyában kérik feltüntetni: „Helyi menetrend 2025”.
- Agostyán: több járat indulási ideje változik, és új buszok segítik a diákok reggeli és délutáni utazását.
- Újhegy: a korábbi 9-es helyett 8-as buszok járnak majd, igazodva a tanítási napokhoz és a Güntner Kft. műszakváltásaihoz.
- Kertváros: bővül az 5-ös járatok száma, egyes indulások a Fellner Jakab úti végállomásról indulnak.
- Remeteség: új, iskolai napokon közlekedő 2-es buszok segítik a délutáni hazajutást.
- Vasútállomás: az 1-es járatok menetrendje jobban igazodik a vonatokhoz.
A helyiek javaslatára újra változik a buszmenetrend Tatán
Tanítási napokon
- Az 1-es és 2-es vonalak több időpontban járnak, az iskolások igényeihez igazodva.
- Agostyánba több 7-es busz indul.
- Újhegyben a 8-as járatok veszik át a 9-es helyét.
- A 4-es és 6-os vonalak megszűnnek, helyettük kibővített 5-ösök közlekednek.
Hétvégén és ünnepnapokon
- A TESCO-hoz vezető buszok menetrendje a bolt nyitvatartásához igazodik, szombaton és vasárnap is eltérő indulásokkal.
- A vasútállomás felé közlekedő járatok időpontjai változnak, hogy illeszkedjenek a személyvonatokhoz (9M, 1, 1M és 1T vonalak).
- A Kertváros felé több rövidített útvonal várható, de a csatlakozásokat biztosítják.
Könnyebb csatlakozás, ritkább járatok – indul a nyári buszmenetrend Tatán
A kedvezményes bérletrendszer már bizonyított
A város mindent megtesz, hogy a tataiak számára még élhetőbbé és kényelmesebbé tegye a tömegközlekedést, ezzel is csökkentve a városban áthaladó nagy autós forgalmat. Ennek egyik részeként – mint arról a Kemma.hu is beszámolt – 2024. február 1-től megváltozott a helyi buszjáratok tarifarendszere. Bár az elsődleges tervek még teljesen ingyenes közlekedésről szóltak, a Volán kérésére végül szimbolikus díjat vezettek be: a tatai lakcímkártyával rendelkezők havi 150, éves szinten pedig mindössze 1800 forintért válthatnak bérletet. Ez a kedvezmény a környékbeli települések (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna) lakóinak, valamint a városban dolgozóknak is jár.
A menetjegyek ára 200 forint, mobiljeggyel pedig 190 forintért lehet utazni, ráadásul a jegy az adott napon minden vonalon korlátlan utazásra érvényes. A 15 napos bérlet megszűnt, helyette 30 napos és éves bérlet kapható.