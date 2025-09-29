Olvasóink elárulták, ők azok, akikre bármikor számíthattak az életben

Büszkeségek, akikre mindig számíthatunk, mindenki életében jelen vannak. A komárom-esztergomi olvasóink a Facebook-oldalunk felhívására válaszolva sorolták fel azokat a személyeket, akik a mindennapokban örömet és biztonságot adnak. A visszajelzésekből kiderült, mennyire fontosak a gyerekek, a családtagok, a párok és a barátok a mindennapokban.

Büszkeségek, akik mellett az élet könnyebb, legyen szó családról, barátokról vagy szeretteinkről.

Forrás: pexels.com

Büszkeségek, akik a mindennapokat jobbá teszik

A Facebook-visszajelzésekből egyértelműen kirajzolódik, kik jelentik a legnagyobb támogatást az olvasók számára. Egy hozzászóló szerint „a gyerekeimre mindig számíthatok, mellettük minden könnyebb”, más pedig úgy fogalmazott, hogy „a családomra, barátaimra mindig támaszkodhatok, ha szükségem van rájuk”.

Többen kiemelték, hogy „a férjem/párom mellett minden kihívást könnyebben átvészelünk”, illetve „az édesanyám jelenléte mindig megnyugtat és erőt ad”. Egy olvasó pedig a barátnőit emelte ki: „a legjobb barátnőim mindig mellettem állnak, öröm velük az élet”.