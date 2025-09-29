szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékes pillanatok

1 órája

Olvasóink elárulták, ők azok, akikre bármikor számíthattak az életben

Címkék#család#kérdés#Büszkeség

Mindenki életében vannak olyan személyek, akik mellett könnyebb átvészelni a mindennapokat. Az olvasók a Facebookon megosztották, kik jelentik számukra a legnagyobb támogatást és örömöt, kihez fordulhatnak büszkeséggel.

Balogh Rebeka

Büszkeségek, akikre mindig számíthatunk, mindenki életében jelen vannak. A komárom-esztergomi olvasóink a Facebook-oldalunk felhívására válaszolva sorolták fel azokat a személyeket, akik a mindennapokban örömet és biztonságot adnak. A visszajelzésekből kiderült, mennyire fontosak a gyerekek, a családtagok, a párok és a barátok a mindennapokban.

Büszkeségek, akik mellett az élet könnyebb, legyen szó családról, barátokról vagy szeretteinkről. Forrás: pexels.com
Büszkeségek, akik mellett az élet könnyebb, legyen szó családról, barátokról vagy szeretteinkről.
Forrás: pexels.com

Büszkeségek, akik a mindennapokat jobbá teszik

A Facebook-visszajelzésekből egyértelműen kirajzolódik, kik jelentik a legnagyobb támogatást az olvasók számára. Egy hozzászóló szerint „a gyerekeimre mindig számíthatok, mellettük minden könnyebb”, más pedig úgy fogalmazott, hogy „a családomra, barátaimra mindig támaszkodhatok, ha szükségem van rájuk”. 

Többen kiemelték, hogy „a férjem/párom mellett minden kihívást könnyebben átvészelünk”, illetve „az édesanyám jelenléte mindig megnyugtat és erőt ad”. Egy olvasó pedig a barátnőit emelte ki: „a legjobb barátnőim mindig mellettem állnak, öröm velük az élet”.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu