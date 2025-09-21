7 órája
Azonnal be kellett zárni egy gyorséttermet: hárman kórházba kerültek
Ki kellett üríteni egy népszerű gyorséttermet. A vendégek között is voltak, akik rosszul lettek, így a Burger King működését ideiglenesen felfüggesztették.
Az eset péntek este történt, amikor az étterem egyik sütője hibásodott meg, ami gázszivárgáshoz vezetett. A Burger King dolgozói és a vendégek is azonnal ki lettek vezényelve az épületből, miközben a mentők, a tűzoltók és a rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Három fiatalt mérgezés tüneteivel kellett kórházba szállítani.
Burger King: vizsgálják a körülményeket
A székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található egységben történt a váratlan incidens. A feol.hu tájékoztatása szerint a három fiatal állapota stabil, de kórházi ellátásra szorultak. A tűzoltóság és a rendőrség jelenleg is vizsgálja a gázszivárgás pontos okát. Az étterem ideiglenesen bezárt, és csak a biztonsági ellenőrzések után dönthetnek a működés folytatásáról.
