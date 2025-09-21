szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mérgezés

48 perce

Azonnal be kellett zárni egy gyorséttermet: hárman kórházba kerültek

Címkék#gyorsétterem#vizsgálat#mérgezés

Ki kellett üríteni egy népszerű gyorséttermet. A vendégek között is voltak, akik rosszul lettek, így a Burger King működését ideiglenesen felfüggesztették.

Kemma.hu

Az eset péntek este történt, amikor az étterem egyik sütője hibásodott meg, ami gázszivárgáshoz vezetett. A Burger King dolgozói és a vendégek is azonnal ki lettek vezényelve az épületből, miközben a mentők, a tűzoltók és a rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Három fiatalt mérgezés tüneteivel kellett kórházba szállítani.

Burger King: vizsgálják az eset körülményeit
Burger King: vizsgálják az eset körülményeit
Fotó: EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Forrás:  Getty Images

Burger King: vizsgálják a körülményeket

A székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található egységben történt a váratlan incidens. A feol.hu tájékoztatása szerint a három fiatal állapota stabil, de kórházi ellátásra szorultak. A tűzoltóság és a rendőrség jelenleg is vizsgálja a gázszivárgás pontos okát. Az étterem ideiglenesen bezárt, és csak a biztonsági ellenőrzések után dönthetnek a működés folytatásáról.

És ha már gyorsétterem: idén ősszel a BTS rajongói dupla meglepetésnek örülhetnek: a koreai fiúegyüttes egyszerre tér vissza a mozikba és a gyorséttermekbe. A BTS McDonald’s menü mellé világszerte TinyTAN figurák járnak majd, miközben a magyar mozikban több legendás koncertet is levetítenek 4K minőségben.

Ilyen volt a McDonald’s nyitása, ami elindított valamit Komárom-Esztergom vármegyében is. Igaz, volt, aki megelőzte őket, és az is, hogy sokat kellett várni a második, harmadik gyorsétteremlánc megjelenésére, mégis ekkor került közelebb Tatabánya a nagyvilághoz úgy, hogy csak egy asztalhoz kellett leülni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu