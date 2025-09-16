Elhunyt a nemzet művésze és költője Buda Ferenc

Elhunyt Buda Ferenc. A költő 88 évesen hunyt el, súlyos betegségével való küzdelem után szeptember 16-án kedden – számolt be a szomorú hírről a család az MTI-nak.

88 évesen elhunyt Buda Ferenc

Gyászol a művész világ elhunyt Buda Ferenc

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító a szereti körében hunyt el. Buda Ferencnek számos verseskötete látott napvilágot, emellett műfordítói munkássága is kiemelkedő: ismert baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt fordításairól.

