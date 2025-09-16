szeptember 16., kedd

Gyász

1 órája

Elhunyt a nemzet művésze és költője Buda Ferenc

Több szomorú hír érkezett ma. Elhunyt Buda Ferenc magyar költő a nemzet művésze.

Kemma.hu

Elhunyt Buda Ferenc. A költő 88 évesen hunyt el, súlyos betegségével való küzdelem után szeptember 16-án kedden – számolt be a szomorú hírről a család az MTI-nak.

Buda Ferenc
88 évesen elhunyt Buda Ferenc
Forrás: MW / Archív

Gyászol a művész világ elhunyt Buda Ferenc

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító a szereti körében hunyt el. Buda Ferencnek számos verseskötete látott napvilágot, emellett műfordítói munkássága is kiemelkedő: ismert baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt fordításairól.

Egy másik tragédia is lesújtotta az emberek

Sajnos nem ez volt az egyetlen tragédia szeptember 16-án. Robert Redford 89 éves korrrában hunyt el. Robert Redford filmek által került a nagy nyilvánosság elé. Szerepelt régi klasszikusokban is, mint a Havana, de óriási kasszasikerekben is játszott, például az Amerika Kapitány: A tél katonája című filmben.

 

 

 

