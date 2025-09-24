1 órája
Megérkeztek! Tiny Tan figurák a Mekiben - erre lecsaphatnak a rajongók
Új kampány indult a gyorséttermekben, amelynek köszönhetően a rajongók nemcsak az ízek, hanem a gyűjtés élményét is átélhetik. A BTS McDonald’s menü hazai bevezetése rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki, és már most látszik, hogy sokan készülnek különleges meglepetésre.
Idén ősszel a BTS rajongói dupla örömnek örülhetnek: a koreai fiúegyüttes egyszerre tér vissza a mozikba és a gyorséttermekbe. Miközben szeptember végétől legendás BTS-koncerteket vetítenek a hazai filmszínházak, a McDonald’s éttermeiben világszerte – így Magyarországon is – újraindult a BTS McDonald’s menü kampánya, ezúttal TinyTAN figurákkal.
BTS McDonald’s menü - mit lehet tudni az akcióról?
Néhány hete még csak találgatni lehetett, most azonban már biztos: szeptember 23-tól Magyarországon is elindult a TinyTAN Happy Meal kampány, amely a BTS rajongóinak (ARMY) kedvez.
A McDonald’s kínálatában ezúttal összesen 14 különböző figura lesz elérhető – mind a hét BTS tag kétféle változatban (Throwback Edition és Encore Edition). A játékok a fiúegyüttes animált alteregóit, a TinyTAN karaktereket ábrázolják. Információink szerint a kampány RM és Jung Kook figurákkal indult, és kb. 4–5 napig csak ők lesznek elérhetők, utána váltják őket újabb tagokra. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre kerül forgalomba az összes játék, hanem ütemezetten, több hét alatt. A következő figurák akár szeptember 25-én is forgalmazásba kerülhetnek, ugyanis megtudtuk, hogy nagy az érdeklődés a játékok iránt, így gyorsan elkapkodják az egyes darabokat.
Előzőleg már írtunk róla, hogy a McDonald’s és a BTS együttműködése nem új keletű: 2021-ben a „BTS Meal” menü vált világszerte szenzációvá, amelyhez egyedi csomagolás és különleges szószok jártak. A kampány olyan nagy sikert aratott, hogy több országban percek alatt elfogytak a promóciós termékek, a rajongók pedig még az üres dobozokat is gyűjtötték.
Könnyebb a gyűjtés, mint korábban
A 2021-es kampánnyal szemben most nem kell találgatnunk, valójában melyik tag figuráját kapjuk meg, ugyanis kettesével, illetve hármasával fogják őket forgalmazni. A McDonald’s dolgozói pedig készségesen segítenek abban, hogy minden lelkes rajongó megkapja azt, amit szeretne - persze ameddig a készlet tart. Ráadásul minden figura saját, névvel ellátott csomagolásban érkezik, így azonnal látható, melyik tagot vásárolja meg a rajongó.
A teljes Happy Meal ára éttermenként változó, 1990–2200 forint között mozog, de a játékok külön is kaphatók 820 forintos áron. Ez különösen jó hír azoknak, akik csak a figurákat szeretnék beszerezni.
Extra meglepetés a dobozokban
A figurák dobozán található QR-kódot beolvasva a rajongók egy új online játékhoz férhetnek hozzá. A „TinyTAN Power Up” névre keresztelt minijátékban a kis figurákkal lehet játszani különböző BTS-dalok kíséretében.
BTS-láz Magyarországon
A TinyTAN-figurák érkezése egybeesik a BTS Movie Weeks időszakával, amikor szeptember 24. és október 5. között négy ikonikus koncertfilmet vetítenek országszerte 4K minőségben.
Az ősz tehát valódi ünnep a magyar ARMY számára: egyszerre kapnak élményt a mozikban és gyűjtögetnivalót a gyorséttermekben. A nagy kérdés csak az, hogy ki tudja elsőként összeszedni a teljes kollekciót.
Íme a Netflix történetének legnézettebb filmje: A K-pop démonvadászok