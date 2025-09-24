Megérkeztek! Tiny Tan figurák a Mekiben - erre lecsaphatnak a rajongók

Idén ősszel a BTS rajongói dupla örömnek örülhetnek: a koreai fiúegyüttes egyszerre tér vissza a mozikba és a gyorséttermekbe. Miközben szeptember végétől legendás BTS-koncerteket vetítenek a hazai filmszínházak, a McDonald’s éttermeiben világszerte – így Magyarországon is – újraindult a BTS McDonald’s menü kampánya, ezúttal TinyTAN figurákkal.

Az első magyar ARMY-k már beszerezték a TinyTAN figurákat – Tatabányán is nagy az érdeklődés a BTS McDonald’s menü iránt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

BTS McDonald’s menü - mit lehet tudni az akcióról?

Néhány hete még csak találgatni lehetett, most azonban már biztos: szeptember 23-tól Magyarországon is elindult a TinyTAN Happy Meal kampány, amely a BTS rajongóinak (ARMY) kedvez.

A McDonald’s kínálatában ezúttal összesen 14 különböző figura lesz elérhető – mind a hét BTS tag kétféle változatban (Throwback Edition és Encore Edition). A játékok a fiúegyüttes animált alteregóit, a TinyTAN karaktereket ábrázolják. Információink szerint a kampány RM és Jung Kook figurákkal indult, és kb. 4–5 napig csak ők lesznek elérhetők, utána váltják őket újabb tagokra. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre kerül forgalomba az összes játék, hanem ütemezetten, több hét alatt. A következő figurák akár szeptember 25-én is forgalmazásba kerülhetnek, ugyanis megtudtuk, hogy nagy az érdeklődés a játékok iránt, így gyorsan elkapkodják az egyes darabokat.

Előzőleg már írtunk róla, hogy a McDonald’s és a BTS együttműködése nem új keletű: 2021-ben a „BTS Meal” menü vált világszerte szenzációvá, amelyhez egyedi csomagolás és különleges szószok jártak. A kampány olyan nagy sikert aratott, hogy több országban percek alatt elfogytak a promóciós termékek, a rajongók pedig még az üres dobozokat is gyűjtötték.

Könnyebb a gyűjtés, mint korábban

A 2021-es kampánnyal szemben most nem kell találgatnunk, valójában melyik tag figuráját kapjuk meg, ugyanis kettesével, illetve hármasával fogják őket forgalmazni. A McDonald’s dolgozói pedig készségesen segítenek abban, hogy minden lelkes rajongó megkapja azt, amit szeretne - persze ameddig a készlet tart. Ráadásul minden figura saját, névvel ellátott csomagolásban érkezik, így azonnal látható, melyik tagot vásárolja meg a rajongó.