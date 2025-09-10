1 órája
A Meki és a mozik legnagyobb dobása: BTS-láz Magyarországon!
Idén ősszel a BTS rajongói dupla meglepetésnek örülhetnek: a koreai fiúegyüttes egyszerre tér vissza a mozikba és a gyorséttermekbe. A BTS McDonald’s menü mellé világszerte TinyTAN figurák járnak majd, miközben a magyar mozikban több legendás koncertet is levetítenek 4K minőségben.
A dél-koreai popzene, közismertebb nevén K-pop az elmúlt évtizedben a globális könnyűzene meghatározó irányzatává vált. A műfaj legismertebb képviselője a BTS, amely mára kulturális jelenséggé nőtte ki magát: zenéjük, vizuális világuk és társadalmi üzeneteik milliókat szólítanak meg a világ minden táján. Így a BTS McDonald’s menü nem csoda, hogy hatalmas visszhangot váltott ki világszerte. Magyarország és más közép- és kelet-európai ország azonban egyre türelmetlenebbé válik.
BTS McDonald’s menü - mi ebben a különleges?
A McDonald’s és a BTS közös akciója nem először kelt világszerte óriási figyelmet. 2021-ben a gyorsétteremlánc bemutatta a BTS Meal nevű menüt, amelyhez speciális szószok és egyedi csomagolás társult. A kampány akkora sikert aratott, hogy több országban napok alatt elfogytak a promóciós termékek, az üres dobozok pedig aukciós oldalakon cseréltek gazdát.
Most, 2025-ben a Happy Meal kap új, BTS-hez kapcsolódó meglepetést: a TinyTAN figurákat. Ezek a miniatűr játékok a fiúegyüttes tagjainak rajzfilmfigurás változatai, amelyeket két külön szettben adnak ki.
Ki is az a BTS?
A BTS egy 7 tagú formációs koreai k-pop banda, akik 2013-ban debütáltak tinédzserekként, s a világsiker pedig 2017-ben ért el hozzájuk. A hét tag: RM (Kim Namjoon), Jin (Kim SeokJin), Suga (Min Yoongi), JHope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung), Jungkook (Jeon Jungkook). A nevük BTS, azaz Bangtan Sonyeondan, magyarul „Golyóálló Fiúcserkészek”.
A BTS zenéje különböző műfajokból merít, mint a hip-hop, pop és R&B, azonban a zenén túl is jelentősége van a diszkográfiájuknak is. A 2013-as debütálásuk óta a banda világszerte ismertté vált nemcsak gondosan megtervezett koreográfiáikkal és összefüggő történeteket alkotó zenés videóikkal, hanem szívhez szóló dalszövegeikkel is, amelyek olyan fontos témákat érintenek, mint a felnőtté válás, mentális egészség, önszeretet és társadalmi nyomás.
ARMY – a világ egyik legerősebb rajongótábora
A BTS mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne említenénk meg rajongótáborukat, az ARMY-t. A név az angol Adorable Representative M.C. for Youth rövidítése, amely arra utal, hogy a rajongók a zenekarhoz hasonlóan a fiatal generáció hangját képviselik.
Az ARMY különlegessége nem csupán a hatalmas létszámában rejlik – a közösség világszerte több millió embert fog össze, a kontinensek legtávolabbi pontjairól is. A rajongók hihetetlen aktivitásukról híresek: ők azok, akik percek alatt képesek teltházasra váltani a BTS koncertjeit, rekordokat döntögetnek a streaming-felületeken, és minden új megjelenést trenddé emelnek a közösségi médiában.
TinyTAN figurák Magyarországon – mikor érkeznek?
Az új kampány szeptember 3-án indult el az Egyesült Államokban és több más országban, ahol a Happy Meal mellé TinyTAN figurák és gyűjtőkártyák járnak. Magyarországon azonban a rajongóknak még várniuk kell: a hazai McDonald’s egyelőre nem közölt pontos dátumot, de a nemzetközi lista alapján biztosra vehető, hogy nálunk is elérhető lesz a promóció. Információk szerint szeptember 18. előtt nem kerülnek a boltokba a figurák, így várhatóan a hónap második felében indulhat a kampány.
BTS a mozikban is visszatér
A rajongóknak nemcsak a Happy Meal meglepetések miatt érdemes készülniük az őszre. Szeptember 24. és október 5. között a magyar mozik is műsorra tűzik a BTS négy legendás koncertjét, méghozzá 4K minőségben.
A vetítések során az alábbi előadásokat lehet majd újra átélni:
- The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (2016)
- Wings Tour: The Final (2017)
- Love Yourself: Speak Yourself – London (2019)
- Muster Sowoozoo (2021)
A filmeket több hazai mozihálózat is bemutatja, így Budapesten és vidéken egyaránt láthatók lesznek. A vetítések időpontjai és helyszínei folyamatosan frissülnek – a hivatalos BTS Movie Weeks weboldalon könnyedén nyomon követhető, hogy hol és mikor lehet megtekinteni a koncertfilmeket.
Őszi BTS-láz
A BTS tehát egyszerre két fronton tér vissza: a mozikban újra átélhetők a legnagyobb koncertélmények, a McDonald’s-ban pedig gyűjthető TinyTAN figurák várják a rajongókat. Bár Magyarországon a játékok később érkeznek, mint az Egyesült Államokban, a hazai ARMY közösség biztos lehet abban, hogy nem marad ki a világméretű rajongói élményből.