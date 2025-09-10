A Meki és a mozik legnagyobb dobása: BTS-láz Magyarországon!

A dél-koreai popzene, közismertebb nevén K-pop az elmúlt évtizedben a globális könnyűzene meghatározó irányzatává vált. A műfaj legismertebb képviselője a BTS, amely mára kulturális jelenséggé nőtte ki magát: zenéjük, vizuális világuk és társadalmi üzeneteik milliókat szólítanak meg a világ minden táján. Így a BTS McDonald’s menü nem csoda, hogy hatalmas visszhangot váltott ki világszerte. Magyarország és más közép- és kelet-európai ország azonban egyre türelmetlenebbé válik.

A BTS koncertjei világszerte teltházas arénákat töltenek meg – most a mozikban koncertfilmekkel, miközben a BTS McDonald’s menü a TinyTAN figurákkal tér vissza

Forrás: weverse.com

BTS McDonald’s menü - mi ebben a különleges?

A McDonald’s és a BTS közös akciója nem először kelt világszerte óriási figyelmet. 2021-ben a gyorsétteremlánc bemutatta a BTS Meal nevű menüt, amelyhez speciális szószok és egyedi csomagolás társult. A kampány akkora sikert aratott, hogy több országban napok alatt elfogytak a promóciós termékek, az üres dobozok pedig aukciós oldalakon cseréltek gazdát.

Most, 2025-ben a Happy Meal kap új, BTS-hez kapcsolódó meglepetést: a TinyTAN figurákat. Ezek a miniatűr játékok a fiúegyüttes tagjainak rajzfilmfigurás változatai, amelyeket két külön szettben adnak ki.

Ki is az a BTS?

A BTS egy 7 tagú formációs koreai k-pop banda, akik 2013-ban debütáltak tinédzserekként, s a világsiker pedig 2017-ben ért el hozzájuk. A hét tag: RM (Kim Namjoon), Jin (Kim SeokJin), Suga (Min Yoongi), JHope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung), Jungkook (Jeon Jungkook). A nevük BTS, azaz Bangtan Sonyeondan, magyarul „Golyóálló Fiúcserkészek”.

A BTS 2013-ban alakult, és mára globális popkulturális jelenséggé vált. Legújabb együttműködésük a McDonald’s-szal a TinyTAN figurákat hozza el a rajongóknak.

Forrás: weverse.com

A BTS zenéje különböző műfajokból merít, mint a hip-hop, pop és R&B, azonban a zenén túl is jelentősége van a diszkográfiájuknak is. A 2013-as debütálásuk óta a banda világszerte ismertté vált nemcsak gondosan megtervezett koreográfiáikkal és összefüggő történeteket alkotó zenés videóikkal, hanem szívhez szóló dalszövegeikkel is, amelyek olyan fontos témákat érintenek, mint a felnőtté válás, mentális egészség, önszeretet és társadalmi nyomás.

ARMY – a világ egyik legerősebb rajongótábora

A BTS mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne említenénk meg rajongótáborukat, az ARMY-t. A név az angol Adorable Representative M.C. for Youth rövidítése, amely arra utal, hogy a rajongók a zenekarhoz hasonlóan a fiatal generáció hangját képviselik.