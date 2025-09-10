szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
K-pop

1 órája

A Meki és a mozik legnagyobb dobása: BTS-láz Magyarországon!

Címkék#figura#BTS McDonald ’ s#Happy Meal#TinyTAN#mozikban#koncert#menü#kampány

Idén ősszel a BTS rajongói dupla meglepetésnek örülhetnek: a koreai fiúegyüttes egyszerre tér vissza a mozikba és a gyorséttermekbe. A BTS McDonald’s menü mellé világszerte TinyTAN figurák járnak majd, miközben a magyar mozikban több legendás koncertet is levetítenek 4K minőségben.

Bajcsy Tünde

A dél-koreai popzene, közismertebb nevén K-pop az elmúlt évtizedben a globális könnyűzene meghatározó irányzatává vált. A műfaj legismertebb képviselője a BTS, amely mára kulturális jelenséggé nőtte ki magát: zenéjük, vizuális világuk és társadalmi üzeneteik milliókat szólítanak meg a világ minden táján. Így a BTS McDonald’s menü nem csoda, hogy hatalmas visszhangot váltott ki világszerte. Magyarország és más közép- és kelet-európai ország azonban egyre türelmetlenebbé válik.

A BTS koncertjei világszerte teltházas arénákat töltenek meg – most a mozikban koncertfilmekkel, miközben a BTS McDonald’s menü a TinyTAN figurákkal térnek vissza.
A BTS koncertjei világszerte teltházas arénákat töltenek meg – most a mozikban koncertfilmekkel, miközben a BTS McDonald’s menü a TinyTAN figurákkal tér vissza
Forrás: weverse.com

BTS McDonald’s menü - mi ebben a különleges?

A McDonald’s és a BTS közös akciója nem először kelt világszerte óriási figyelmet. 2021-ben a gyorsétteremlánc bemutatta a BTS Meal nevű menüt, amelyhez speciális szószok és egyedi csomagolás társult. A kampány akkora sikert aratott, hogy több országban napok alatt elfogytak a promóciós termékek, az üres dobozok pedig aukciós oldalakon cseréltek gazdát.

Most, 2025-ben a Happy Meal kap új, BTS-hez kapcsolódó meglepetést: a TinyTAN figurákat. Ezek a miniatűr játékok a fiúegyüttes tagjainak rajzfilmfigurás változatai, amelyeket két külön szettben adnak ki.

Ki is az a BTS?

A BTS egy 7 tagú formációs koreai k-pop banda, akik 2013-ban debütáltak tinédzserekként, s a világsiker pedig 2017-ben ért el hozzájuk. A hét tag: RM (Kim Namjoon), Jin (Kim SeokJin), Suga (Min Yoongi), JHope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung), Jungkook (Jeon Jungkook). A nevük BTS, azaz Bangtan Sonyeondan, magyarul „Golyóálló Fiúcserkészek”. 

A BTS 2013-ban alakult, és mára globális popkulturális jelenséggé vált. Legújabb együttműködésük a McDonald’s-szal a TinyTAN figurákat hozza el a rajongóknak.
Forrás: weverse.com

A BTS zenéje különböző műfajokból merít, mint a hip-hop, pop és R&B, azonban a zenén túl is jelentősége van a diszkográfiájuknak is. A 2013-as debütálásuk óta a banda világszerte ismertté vált nemcsak gondosan megtervezett koreográfiáikkal és összefüggő történeteket alkotó zenés videóikkal, hanem szívhez szóló dalszövegeikkel is, amelyek olyan fontos témákat érintenek, mint a felnőtté válás, mentális egészség, önszeretet és társadalmi nyomás.

ARMY – a világ egyik legerősebb rajongótábora

A BTS mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne említenénk meg rajongótáborukat, az ARMY-t. A név az angol Adorable Representative M.C. for Youth rövidítése, amely arra utal, hogy a rajongók a zenekarhoz hasonlóan a fiatal generáció hangját képviselik.

Az ARMY különlegessége nem csupán a hatalmas létszámában rejlik – a közösség világszerte több millió embert fog össze, a kontinensek legtávolabbi pontjairól is. A rajongók hihetetlen aktivitásukról híresek: ők azok, akik percek alatt képesek teltházasra váltani a BTS koncertjeit, rekordokat döntögetnek a streaming-felületeken, és minden új megjelenést trenddé emelnek a közösségi médiában.

TinyTAN figurák Magyarországon – mikor érkeznek?

Az új kampány szeptember 3-án indult el az Egyesült Államokban és több más országban, ahol a Happy Meal mellé TinyTAN figurák és gyűjtőkártyák járnak. Magyarországon azonban a rajongóknak még várniuk kell: a hazai McDonald’s egyelőre nem közölt pontos dátumot, de a nemzetközi lista alapján biztosra vehető, hogy nálunk is elérhető lesz a promóció. Információk szerint szeptember 18. előtt nem kerülnek a boltokba a figurák, így várhatóan a hónap második felében indulhat a kampány.

A TinyTAN „Throwback Edition” figurái – a BTS tagjai a 2021-es kampány stílusában térnek vissza a Happy Meal menük mellé.
A TinyTAN „Throwback Edition” figurái – a BTS tagjai a 2021-es kampány stílusában térnek vissza a Happy Meal menük mellé
Forrás: McDonald’s/Instagram

BTS a mozikban is visszatér

A rajongóknak nemcsak a Happy Meal meglepetések miatt érdemes készülniük az őszre. Szeptember 24. és október 5. között a magyar mozik is műsorra tűzik a BTS négy legendás koncertjét, méghozzá 4K minőségben. 

A vetítések során az alábbi előadásokat lehet majd újra átélni:

  • The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (2016)
  • Wings Tour: The Final (2017)
  • Love Yourself: Speak Yourself – London (2019)
  • Muster Sowoozoo (2021)

A filmeket több hazai mozihálózat is bemutatja, így Budapesten és vidéken egyaránt láthatók lesznek. A vetítések időpontjai és helyszínei folyamatosan frissülnek – a hivatalos BTS Movie Weeks weboldalon könnyedén nyomon követhető, hogy hol és mikor lehet megtekinteni a koncertfilmeket.

A BTS Movie Weeks keretében négy legendás koncertet vetítenek világszerte, szeptember 24. és október 5. között 4K minőségben

Őszi BTS-láz

A BTS tehát egyszerre két fronton tér vissza: a mozikban újra átélhetők a legnagyobb koncertélmények, a McDonald’s-ban pedig gyűjthető TinyTAN figurák várják a rajongókat. Bár Magyarországon a játékok később érkeznek, mint az Egyesült Államokban, a hazai ARMY közösség biztos lehet abban, hogy nem marad ki a világméretű rajongói élményből.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu