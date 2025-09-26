szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bálszezon

1 órája

A szezon legpompásabb társasági eseménye: Lady Bridgerton bálja

Címkék#Tiszti Pavilon#Komáromban#Lady Whistledown#Bridgerton család#szezon#bál

A báli szezon mindig különleges időszak a társaság életében: ilyenkor a gyertyafényes termek újra megtelnek zenével, a parketteken egymást érik a táncok, s a legelőkelőbb hölgyek és urak csillogó öltözékben, titokzatos pillantásokkal és suttogott pletykákkal teszik emlékezetessé az estét. Közeleg a szezon legpompásabb, legjobban várt összejövetele: Lady Bridgerton bálja.

Bajcsy Tünde

A város társasági életének csillogó fénypontja kétségkívül Lady Bridgerton bálja, amelyet idén a patinás észak-komáromi Tiszti Pavilonban rendeznek meg. Az esemény minden részletében a Bridgertonok eleganciáját, ízlését és a legmagasabb körök hagyományait tükrözi, miközben a résztvevőket feledhetetlen élmények sora várja.

A Bridgerton család és Lady Whistledown világa a Netflix sorozatából: most Komáromban is életre kel a Bridgerton báli hangulat.
A Bridgerton család és Lady Whistledown világa a Netflix sorozatából: most Komáromban is életre kel a Bridgerton báli hangulat
Forrás: Netflix

Felejthetetlen élmények a Bridgerton bálon

A szerencsés vendégek már kezükben tarthatják Lady Whistledown stílusos meghívóját, amely egyértelműen jelzi: 2025. október 11-én 19 órakor a komáromi Tiszti Pavilon díszterme lesz a szezon legfényűzőbb társasági eseményének színhelye.

A meghívó ígérete szerint az est során a résztvevőket fejedelmi kétfogásos vacsora, az „Est Ékkövének” megválasztása, valamint bőséges állófogadás várja. Az édes élvezetek kedvelőinek külön örömhír, hogy a süteményes stand az egész este folyamán elérhető lesz, ráadásul a ZAX Hungária prémium csokoládéműhelye is bemutatkozik, egyedi Bridgerton-tematikájú csokoládékülönlegességekkel.

A Bridgerton-világ varázsa

A Bridgerton név Julia Quinn romantikus regénysorozatából ismert, amely az 1800-as évek londoni elitjének szerelmeit és titkait tárja fel. A Netflix-adaptáció világszerte óriási sikert aratott, különösen a pompás bálok, a látványos jelmezek és a titokzatos krónikás, Lady Whistledown miatt. A történet középpontjában a Bridgerton család áll, amelynek nyolc testvére mind-mind a saját boldogságát keresi a társaság fényes, ám sokszor kegyetlen világában. A titokzatos krónikás, Lady Whistledown éles tollal írja meg a londoni elit minden botlását, pletykáját és szerelmi bonyodalmát – az ő hangja vált a sorozat egyik védjegyévé.

Elhalasztott álmok, fokozott várakozás

Az előkelő társaság tagjai eredetileg márciusban gyűltek volna össze, ám Lady Bridgerton hirtelen vidéki tartózkodása miatt a rendezvényt el kellett halasztani. A hír meglepte a várost, és sok találgatásra adott okot. Ám a halasztás csak még jobban felcsigázta a közönséget: most, hogy az új időpont bizonyossá vált, a várakozás és az izgalom soha nem látott mértéket öltött.

Most azonban már bizonyos: október 11-én kitárulnak a Tiszti Pavilon kapui, és kezdetét veszi a szezon legfényűzőbb, legjobban várt társasági eseménye.

A szezon legpompásabb eseményére szóló meghívó: Bridgerton bál a Tiszti Pavilonban
Forrás: Facebook

Zene és tánc

A hangulat megteremtéséről a TequilaShowBand és a Little Symphony String Ensemble gondoskodik, akik a klasszikus báli dallamokat modern lendülettel ötvözik, biztosítva, hogy a parkett soha ne maradjon üres.

Jegyek és részvétel

A belépő ára 85 euró, amelyet korlátozott számban lehet megváltani. A jegyek a Miren Flower virágboltban, illetve személyes egyeztetés útján is elérhetők. A szervezők arra kérik a vendégeket, hogy minél előbb jelezzék részvételi szándékukat, hiszen a férőhelyek gyorsan fogynak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu