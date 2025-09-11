3 napig finom nedű áztatja a várost, ezzel robbant nagyot a komáromi borkorzó

A Komáromi Borkorzó az évek során a város egyik legkedveltebb őszi fesztiváljává nőtte ki magát. A látogatók nemcsak különleges borokat és finom ételeket kóstolhatnak, hanem élő koncerteken és színes családi programokon keresztül ismerhetik meg Komárom pezsgő kulturális életét. Az esemény minden korosztálynak kínál kikapcsolódást, a délutáni gyerekfoglalkozásoktól kezdve egészen az éjszakába nyúló zenés bulikig.

Szeptember 12–14. között ismét megrendezik a Komáromi Borkorzót. Három napon át koncertek, borok és családi programok várják a látogatókat a belvárosban a borkorzó helyszínén

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Komáromi Borkorzó programjai, koncertjei

Szeptember 12–14. között ismét pezsegni fog Észak-Komárom belvárosa. A rendezvény a Duna két partjáról vonzza a látogatókat. A fesztivál hangulatáról többek között a Szvrcek Anita Kvintett jazzes dallamai, Maroš Bango és Viera Kotvasová, a Pál-Balázs Karmen & OliverFromEarth duó, valamint a ONE H és a Roy & Ádám Trió gondoskodnak. Az éjszakába nyúló bulikat rezidens DJ-k zárják.

A Borok utcáján idén 12 szlovákiai és magyarországi borászat kínálja legjobb nedűit, amelyekhez gasztronómiai különlegességek társulnak. A látogatók megkóstolhatják a frissen préselt mustot, de nem maradhat el a Jókai bableves főzőverseny sem.

A kicsiket és nagyokat egyaránt kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, íjászat, bábelőadások és bohócműsor várja az Anglia parkban. A gyerekek mustpréselésen is részt vehetnek, míg a felnőttek koncerteken és borbemutatókon kapcsolódhatnak ki.

A Komáromi Borkorzó mára az ősz egyik megkerülhetetlen programja lett a térségben. A szervezők célja évről évre ugyanaz: lehetőséget teremteni arra, hogy a látogatók a jó bor, a finom étel és a zene mellett egymás társaságát is élvezzék. Három nap, amikor a város belvárosa megtelik élettel, és Komárom igazi fesztiválhangulatba öltözik.