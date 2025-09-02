szeptember 2., kedd

Kártevővédelem a biokertben

37 perce

Borbás Marcsi titkai: hogyan óvjuk meg növényeinket vegyszer nélkül

Címkék#táplálék#katicabogár#módszer#paradicsom#populáció#kert

A kertünk kártevői mindig okoznak fejtörést, különösen, ha bio termesztésben gondolkodunk. Borbás Marcsi legújabb videójában bemutatja, hogyan tarthatjuk kordában a rovarokat természetes módszerekkel.

Balogh Rebeka

Az egész évben aktuális téma a kártevők elleni védekezés, különösen a biokertben, ahol nem szeretnénk semmilyen szintetikus vegyszert használni. A Borbás Marcsi Kertem sorozatának legújabb epizódjában Székely Gyöngyvér biogazdálkodási szaktanácsadó a természetes védekezési alternatívákat mutatta be az őrségi kertben – írta Borbás Marcsi blogjában

Borbás Marcsi a kertjében, természetes módszereket alkalmazva a kártevők ellen. Forrás: egy.hu
Borbás Marcsi a kertjében, természetes módszereket alkalmazva a kártevők ellen.
Forrás: egy.hu

Székely Gyöngyvér bemutatja a katicabogarak és banknövények szerepét Borbás Marcsi kertjében

A katicabogarak betelepítése hűtve történik, nyugalmi állapotban érkeznek és papírszeleteken tartják őket, amelyekre a lárváik rátapadnak. Az elhelyezésük olyan helyen történjen, ahol felmelegszik a környezet, így a bogarak lemászhatnak és táplálék után nézhetnek. A hét pettyes katicák Magyarországon őshonosak és követik a tetvek növekedését, természetes szabályozóként működnek a kert ökoszisztémájában. 

A banknövény-rendszer részeként olyan virágos növényeket, például margarétákat is tartanak, amelyeknek nincs közvetlen haszna, de a hasznos rovarok számára élőhelyet és táplálékot biztosítanak. A növények színe (sárga vagy lila/kék virágok) szerepet játszik a rovarok vonzásában, a pollen pedig alternatív táplálékot biztosít, ha nincs elég kártevő.

A mini petefürkészek alkalmazása

A mini petefürkészek egy kapszulában akár 4000, különböző fejlődési fázisú lárvát is tartalmazhatnak. Őshonos magyar ragadozók, egy gombos tűfej negyede nagyságúak és a hernyók peteit parazitálják, így nincs szükség kézi eltávolításra. A hatótávolságuk kb. 10 méter, a hatás akár 4 hétig tart és paradicsom, paprika és egyéb növényeken élő hernyóit képesek vegyszermentesen szabályozni.

A lótetű elleni mechanikai és biológiai módszerek

A lótetű a gazdag, komposztos talajt kedveli, a palánták gyökereit rágja el a felszín közelében. A házilag készített csapda lyukakkal ellátott kartonsínekből áll, beásva a talaj felszínéhez, ahová a lótetű beesik, és nem tud kimászni. 

A mechanikai gyérítés csökkenti a populációt, de a már lerakott peték miatt, a kár egy része megmarad. A biológiai módszer speciális fonálférgekkel működik, amelyek kizárólag a lótetűt támadják, rendkívül szelektívek. Április–májusban célszerű alkalmazni; ha elmarad, szükséges az őszi és a következő tavaszi kezelés. A végeredmény: a lótetű hosszú távon megszűnik, új betelepülés esetén kell csak ismét beavatkozni.

A földi bolhák és a krumplibogár

A földi bolhák, június közepétől aktívak, főként keresztesvirágú növényeket támadnak, például káposztát, rukolát vagy ázsiai salátát. A repce termelése miatt a populáció a repcén felszaporodik, majd a repce száradásakor a bolhák új táplálék után indulnak a kertekbe.

A védekezés három fő lehetősége:

  • Ne ültessünk olyankor olyan növényt, amit a kártevő kedvel, mert így eleve megelőzhető a fertőzés.
  • Növényi olajból készült biológiai rovar elleni szerek alkalmazása, például neemolaj vagy nímazál, ami kifejezetten a kártevő rovarokat pusztítja, miközben a hasznos rovarokat nem károsítja.

A krumplibogár és más rokon növényeket támadó bogarak esetében a leghatékonyabb módszer a kézi védekezés: minden reggel vagy este át kell nézni a burgonyát, padlizsánt, paradicsomot és paprikát, majd összeszedni a kártevőket. A begyűjtött bogarakat el kell pusztítani, és a vízbe áztatott példányok folyadékát a permetező szerhez kell keverni. A bogarak stressz-szeromonjai így visszatartják az új példányokat, csökkentve a betelepülés kockázatát.

 

