Borbás Marcsi titkai: hogyan óvjuk meg növényeinket vegyszer nélkül

Az egész évben aktuális téma a kártevők elleni védekezés, különösen a biokertben, ahol nem szeretnénk semmilyen szintetikus vegyszert használni. A Borbás Marcsi Kertem sorozatának legújabb epizódjában Székely Gyöngyvér biogazdálkodási szaktanácsadó a természetes védekezési alternatívákat mutatta be az őrségi kertben – írta Borbás Marcsi blogjában

Borbás Marcsi a kertjében, természetes módszereket alkalmazva a kártevők ellen.

Forrás: egy.hu

Székely Gyöngyvér bemutatja a katicabogarak és banknövények szerepét Borbás Marcsi kertjében

A katicabogarak betelepítése hűtve történik, nyugalmi állapotban érkeznek és papírszeleteken tartják őket, amelyekre a lárváik rátapadnak. Az elhelyezésük olyan helyen történjen, ahol felmelegszik a környezet, így a bogarak lemászhatnak és táplálék után nézhetnek. A hét pettyes katicák Magyarországon őshonosak és követik a tetvek növekedését, természetes szabályozóként működnek a kert ökoszisztémájában.

A banknövény-rendszer részeként olyan virágos növényeket, például margarétákat is tartanak, amelyeknek nincs közvetlen haszna, de a hasznos rovarok számára élőhelyet és táplálékot biztosítanak. A növények színe (sárga vagy lila/kék virágok) szerepet játszik a rovarok vonzásában, a pollen pedig alternatív táplálékot biztosít, ha nincs elég kártevő.

A mini petefürkészek alkalmazása

A mini petefürkészek egy kapszulában akár 4000, különböző fejlődési fázisú lárvát is tartalmazhatnak. Őshonos magyar ragadozók, egy gombos tűfej negyede nagyságúak és a hernyók peteit parazitálják, így nincs szükség kézi eltávolításra. A hatótávolságuk kb. 10 méter, a hatás akár 4 hétig tart és paradicsom, paprika és egyéb növényeken élő hernyóit képesek vegyszermentesen szabályozni.

A lótetű elleni mechanikai és biológiai módszerek

A lótetű a gazdag, komposztos talajt kedveli, a palánták gyökereit rágja el a felszín közelében. A házilag készített csapda lyukakkal ellátott kartonsínekből áll, beásva a talaj felszínéhez, ahová a lótetű beesik, és nem tud kimászni.

A mechanikai gyérítés csökkenti a populációt, de a már lerakott peték miatt, a kár egy része megmarad. A biológiai módszer speciális fonálférgekkel működik, amelyek kizárólag a lótetűt támadják, rendkívül szelektívek. Április–májusban célszerű alkalmazni; ha elmarad, szükséges az őszi és a következő tavaszi kezelés. A végeredmény: a lótetű hosszú távon megszűnik, új betelepülés esetén kell csak ismét beavatkozni.