Ne indulj neki!

28 perce

Országos boltzár jön, nem nyitnak ki az üzletek hétfőn

Címkék#ünnep#munkaszüneti nap#vásárlás#boltzár#Szlovákia

Holnap ne indulj el, biztos nem fogsz bejutni a Kauflandba. Országos boltzár lesz, mondjuk, hogy miért.

Kemma.hu

Szeptember 15-én, hétfőn államünnep és munkaszüneti nap lesz Szlovákiában a Hétfájdalmú Szűzanya védőszentjének ünnepe miatt. Ezért országszerte minden bolt zárva lesz – számolt be róla az Újszó is. Boltzár idején vendéglátóhelyek egy része nyitva van.

Országos boltzár lesz hétfőn
Országos boltzár lesz hétfőn
Fotó: Alexander Brenner / Forrás:  Shutterstock

Mit nem érint a boltzár?

Ezen a napon a munkáltatók nem rendelhetnek el, és nem is egyezhetnek meg alkalmazottaikkal az árusításhoz kapcsolódó munkavégzésről. Kivételt képeznek a benzinkutak, a gyógyszertárak, valamint az állomásokon, repülőtereken és kórházakban működő üzletek, amelyek a lakosság alapvető ellátásához szükséges szolgáltatásokat nyújtják.

Az infláció ugyanis kétszer gyorsabban emelkedik Szlovákiában, mint az eurózóna átlaga, így sokan a határ túloldalán keresnek megoldást a mindennapi kiadások mérséklésére. 

 

