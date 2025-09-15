Országos boltzár jön, nem nyitnak ki az üzletek hétfőn

Szeptember 15-én, hétfőn államünnep és munkaszüneti nap lesz Szlovákiában a Hétfájdalmú Szűzanya védőszentjének ünnepe miatt. Ezért országszerte minden bolt zárva lesz – számolt be róla az Újszó is. Boltzár idején vendéglátóhelyek egy része nyitva van.

Országos boltzár lesz hétfőn

Fotó: Alexander Brenner / Forrás: Shutterstock

Mit nem érint a boltzár?

Ezen a napon a munkáltatók nem rendelhetnek el, és nem is egyezhetnek meg alkalmazottaikkal az árusításhoz kapcsolódó munkavégzésről. Kivételt képeznek a benzinkutak, a gyógyszertárak, valamint az állomásokon, repülőtereken és kórházakban működő üzletek, amelyek a lakosság alapvető ellátásához szükséges szolgáltatásokat nyújtják.

