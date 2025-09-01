A jó, amire születtünk

Boldogság madara

Illusztráció: Medve Zoltán

Mert mi is az, amit hivatásnak nevezünk? Nem, nem a munkánk. Nem a munkahelyünk, ahol a pénzt keressük. A hivatás egy bölcs barátom szerint az a tevékenység, amit akkor is örömmel végzel, ha nem fizetnek érte. A Pew Research Center kérdezte meg az amerikai felnőtteket, hogy szerintük mi kell ahhoz, hogy teljes életet éljenek. A résztvevőknek 5 tényező fontosságát kellett megjelölniük: házasnak lenni, gyermekeket vállalni, barátokat szerezni, olyan munkát végezni, amelyet élveznek, és sok pénzzel rendelkezni. A válaszok alapján a legkevésbé fontos a boldogsághoz a házasság, a gyerek és a sok pénz, sokkal fontosabbak a közeli barátok és az örömteli munka.

Boldogság az örömteli munka

Szóval, az örömteli munka nyert, vagyis a hivatás, ami visszaigazolja azt a spirituális alaptételt, miszerint földi életünk értelme az életcél. A terv, amit születésünk előtt készítettünk és aminek alárendeljük földi létezésünk minden aspektusát: a születésünk dátumát és helyét, a családunkat, a barátainkat, a segítőinket, a próbákat, amikből tanulunk. Ennek a tervnek nagyon fontos része a hivatás, hiszen itt tudunk a leginkább, másoktól és a körülményektől függetlenül kiteljesedni és végrehajtani azt a nagy jót, amire születtünk. A hivatásunk az, ami csak és kizárólag rajtunk múlik. A hivatáshoz megkapjuk a képességeinket, adottságainkat, erősségeinket, ahogyan a színterápia nevezi, az ajándékainkat. Az ajándékokat, amelyek segítségével ajándék lehetünk mi is a világ számára.

A munkahelyed, ha nem is tesz boldoggá, lehet olyan hely, ahol nyugodtan, motiváltan, céltudatosan eltöltesz néhány órát: tekints rá úgy, mint pénzszerzési lehetőségre! Örülj annak, hogy ez az a hely, tevékenység, ahol és amivel megszerzed a pénzt, amivel megvalósíthatod azt, amire születtél És az tesz majd igazán boldoggá!