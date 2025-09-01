1 órája
A jó, amire születtünk
A legendás amerikai/brit tudósok, akik mindenféle bugyuta felméréseket gyártanak, amik legtöbbször csak arra jók, hogy elgondolkodj, vajon te miért is nem vagy amerikai/brit tudós, szóval ezek az áldott jó emberek ezúttal egy tényleg érdekes kutatást tettek közzé arról, hogy mi is boldogság az ember számára. Meg fogsz lepődni.
Mert mi is az, amit hivatásnak nevezünk? Nem, nem a munkánk. Nem a munkahelyünk, ahol a pénzt keressük. A hivatás egy bölcs barátom szerint az a tevékenység, amit akkor is örömmel végzel, ha nem fizetnek érte. A Pew Research Center kérdezte meg az amerikai felnőtteket, hogy szerintük mi kell ahhoz, hogy teljes életet éljenek. A résztvevőknek 5 tényező fontosságát kellett megjelölniük: házasnak lenni, gyermekeket vállalni, barátokat szerezni, olyan munkát végezni, amelyet élveznek, és sok pénzzel rendelkezni. A válaszok alapján a legkevésbé fontos a boldogsághoz a házasság, a gyerek és a sok pénz, sokkal fontosabbak a közeli barátok és az örömteli munka.
Boldogság az örömteli munka
Szóval, az örömteli munka nyert, vagyis a hivatás, ami visszaigazolja azt a spirituális alaptételt, miszerint földi életünk értelme az életcél. A terv, amit születésünk előtt készítettünk és aminek alárendeljük földi létezésünk minden aspektusát: a születésünk dátumát és helyét, a családunkat, a barátainkat, a segítőinket, a próbákat, amikből tanulunk. Ennek a tervnek nagyon fontos része a hivatás, hiszen itt tudunk a leginkább, másoktól és a körülményektől függetlenül kiteljesedni és végrehajtani azt a nagy jót, amire születtünk. A hivatásunk az, ami csak és kizárólag rajtunk múlik. A hivatáshoz megkapjuk a képességeinket, adottságainkat, erősségeinket, ahogyan a színterápia nevezi, az ajándékainkat. Az ajándékokat, amelyek segítségével ajándék lehetünk mi is a világ számára.
A munkahelyed, ha nem is tesz boldoggá, lehet olyan hely, ahol nyugodtan, motiváltan, céltudatosan eltöltesz néhány órát: tekints rá úgy, mint pénzszerzési lehetőségre! Örülj annak, hogy ez az a hely, tevékenység, ahol és amivel megszerzed a pénzt, amivel megvalósíthatod azt, amire születtél És az tesz majd igazán boldoggá!