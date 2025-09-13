Megjelent a kertek réme, mindent letarol a déli fényes fényes bodobács

Egy újabb betolakodó rovar kezdett rohamosan terjedni Magyarországon. Az apró, de szívós bodobácsfaj először repcetarlókon szaporodott fel, mostanra viszont megjelent napraforgóban, kukoricában, szójában és többféle zöldségnövényben is. Jelenlétét szúrásnyomok, foltok, a palánták lankadása, illetve a termés elszíneződése és minőségének romlása jelzi.

A déli fényes bodobács a terményeinket fenyegeti

Forrás: NAK

Milyen bodobács fajták vannak?

Sokaknak ismerős lehet a piros-fekete színű verőköltő bodobács, amely gyakran tűnik fel a kertekben és a járdák repedéseiben. Bár tömegesen fordul elő, jelentős kárt nem okoz. Az új faj gyors terjedése és károkozása miatt fontos, hogy a gazdálkodók és kiskerttulajdonosok folyamatosan figyelemmel kísérjék növényeiket, és szükség esetén időben védekezzenek a kártevő ellen. Jelenleg Bács-Kiskun, Fejér, Tolna, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyékben figyelték meg nagy tömegben.

Milyen növények érintettek?

A déli fényes bodobács számos szántóföldi és kertészeti kultúrában jelentkezik kártétellel. A kártétel tünetei közé tartoznak a leveleken és terméseken megjelenő apró, sárgás-barna szúrásnyomok, foltok és szövetelhalások. Az alábbiak fokozott figyelmet igényelnek:

repce

kukorica

szója

napraforgó

paprika, egyéb zöldségek

barack, egyéb gyümölcsök

Hogyan védekezhetünk a bodobács ellen?

A védekezés alapja a megelőzés. A repcetarlók mielőbbi bedolgozása, a gyomnövények visszaszorítása és a veszélyeztetett kultúrák környezetének rendezése kiemelten fontos. Nagy egyedszám esetén indokolt lehet a kémiai beavatkozás, amelyet a tömeges jelenlét idejére, a meleg nappali órákra célszerű időzíteni. Tapasztalatok szerint riasztó hatású számukra a pirogénsav (faecet), inszekticidként pedig a felszívódó (például: flupiradifuron, ciántraniliprol) és kontakt (például: deltametrin, cipermetrin) hatóanyagok kombinált kijuttatásától várható hatékonyság.