1 órája
Tatabányán példát mutatnak: önkéntes nagyszülők az iskolások biztonságáért
Tatabányán idén új kezdeményezéssel indult a tanév. Önkéntes nyugdíjasok segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák közelében. A program célja, hogy a forgalmas reggeli órákban, az első tanítási napok idején is nagyobb biztonságban legyenek a diákok.
Az iskolaév kezdetével újra megteltek élettel az utak és gyalogátkelők. Idén először a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség felkérésére önkéntes nyugdíjasok is segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az első tanítási napokban.
Külföldi példát követve indult el Tatabányán az a kezdeményezés, amelyben idősebb önkéntesek vállalnak szerepet az iskolák környékén a közlekedésbiztonságban. A program célja, hogy a gyerekek biztonságban juthassanak át a forgalmas átkelőhelyeken a tanévkezdés idején.
Együtt a biztonságos közlekedésért
– Külföldi példán felbuzdulva idén először Tatabányán különleges jelleggel megkezdődött egy új projekt, amelyben nyugdíjasokat vontunk be a baleset-megelőzési tevékenységbe – mondta el Koczur Tímea rendőr főhadnagy a Kemma.hu-nak. – Ezek az idős hölgyek és urak önszántukból jelentkeztek, és felkészítést kaptak arra, hogyan segíthetnek a gyerekeknek az iskolakezdési időszakban biztonságosan átkelni az úttesten. Ez a támogatás nagy segítséget jelent a polgárőröknek és a rendőröknek is – tette hozzá.
A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” vármegyei szervezetének tagjai pedig örömmel fogadták a felkérést.
– Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy az idős emberek is a társadalom hasznos tagjai lehetnek – fogalmazott Troják Frigyes, a vármegyei szervezet vezetője. – A rendőrséggel egyeztettünk, és csatlakoztunk az akcióhoz. A forgalmat nem állíthatjuk meg, de segítünk a gyerekeknek, figyelünk rájuk, ha kell, átkísérjük őket a túloldalra. Láthatósági mellény van rajtunk, hogy az autósok is időben észrevegyenek – mondta.
Lesz folytatás?
A programban jelenleg két tatabányai klub vesz részt: a Kertvárosi Szeretet Nyugdíjas Klub és a Sárberki Nyugdíjas Klub tagjai. A tervek szerint szeptemberben végig segítik a diákok közlekedését, és ha beválik az együttműködés, akár a következő hónapokban is folytatódhat az akció.
– Mindannyiunknak van unokája, dédunokája. Jó érzés tudni, hogy odafigyelhetünk rájuk, és arra is, hogy mások is vigyáznak rájuk – tette hozzá Troják Frigyes.
A rendőrség és az önkéntesek egyaránt bíznak benne, hogy a kezdeményezéshez a jövőben még több klub csatlakozik, hiszen – ahogy a szakemberek is hangsúlyozzák – a közlekedésbiztonság mindenki közös ügye.