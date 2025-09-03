Tatabányán példát mutatnak: önkéntes nagyszülők az iskolások biztonságáért

Az iskolaév kezdetével újra megteltek élettel az utak és gyalogátkelők. Idén először a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség felkérésére önkéntes nyugdíjasok is segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az első tanítási napokban.

A tervek szerint szeptemberben segitik a biztonságos közlekedést tatabányán a programhoz csatlakozó nyugdíjasok

Külföldi példát követve indult el Tatabányán az a kezdeményezés, amelyben idősebb önkéntesek vállalnak szerepet az iskolák környékén a közlekedésbiztonságban. A program célja, hogy a gyerekek biztonságban juthassanak át a forgalmas átkelőhelyeken a tanévkezdés idején.

Együtt a biztonságos közlekedésért

– Külföldi példán felbuzdulva idén először Tatabányán különleges jelleggel megkezdődött egy új projekt, amelyben nyugdíjasokat vontunk be a baleset-megelőzési tevékenységbe – mondta el Koczur Tímea rendőr főhadnagy a Kemma.hu-nak. – Ezek az idős hölgyek és urak önszántukból jelentkeztek, és felkészítést kaptak arra, hogyan segíthetnek a gyerekeknek az iskolakezdési időszakban biztonságosan átkelni az úttesten. Ez a támogatás nagy segítséget jelent a polgárőröknek és a rendőröknek is – tette hozzá.