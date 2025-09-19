1 órája
Megmentheti az életed, ha észben tartod ezt a szabályt
Ezt a szabályt sokan nem ismerik, ezért matricák hívják fel rá a figyelmet. Távolsági buszon a biztonsági öv használata kötelező. A becsatolás néhány másodpercet vesz igénybe, mégis sorsdöntő lehet baleset esetén.
A szabályt nem a busztársaságok találták ki, hanem a KRESZ és az üzletszabályzat rögzíti. A modern távolsági buszoknál már alapfelszereltség a biztonsági öv. A KRESZ szerint ahol van öv, ott kötelező a használata, ha a jármű nem szállíthat álló utasokat.
Biztonsági öv: a távolsági buszokon kötelező a használata
Sokan nincsenek vele tisztában, mikor kötelező a buszon a biztonsági öv használata. Ha az autóbusz biztonsági övvel felszerelt, erre általában a „Biztonsági öv használata kötelező” piktogram is figyelmeztet. Azokon a járatokon, ahol csak ülőhelyek vannak, és a busz nincs álló utasokra kialakítva, kössük be magunkat!
A MÁV Személyszállítási Zrt. üzletszabályzata is egyértelműen rögzíti: ha az ülésen van öv, azt be kell csatolni.
Mikor nem kötelező?
Azokon a járműveken, amik álló utasokat is szállítanak nem szokott biztonsági öv lenni, és ha van is, nem kötelező a használata. Ilyenek a lakott területen belül, menetrend szerint közlekedő helyi járatok. Három év alatti gyermekeknek, illetve orvosi igazolással rendelkezőknek nem kötelező a biztonsági öv használata.
Életeket menthet - egy valós példa
A Volánbusz egyik járata Budapestről Zalaegerszegre tartott, amikor egy szabálytalanul előző autó frontálisan ütközött vele a 76-os főúton. A busz az árokba borult, több utas megsérült. A buszvezető viszont, aki használta a biztonsági övet, sértetlenül megúszta, és gyors reakciójával sokkal súlyosabb következményeket előzött meg.
Egy másik példa, mikor egy osztálykiránduláson 6 gyermek sérült meg, mikor a busz beborult az árokba.
Miért fontos az övhasználat?
Egy hirtelen fékezés vagy baleset során a biztonsági öv hiánya súlyos sérülésekhez vezethet. Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója így fogalmazott:
Régebben nem minden buszt szereltek fel biztonsági övvel, ezért sok utasban ma sincs meg a rutin, hogy bekösse magát. Pedig ahol van öv, ott én mindig javaslom a használatát. A buszsofőr nem tudja minden utasnál ellenőrizni, így a felelősség egyértelműen az utasé.
Fontos emlékezni, hogy a biztonsági öv, nem csak a személygépkocsikban nyújt biztonságot. A tömegközlekedés használata során, épp olyan fontos életünk védelme, mint bármely utazáson.
Az IMMI videója bemutatja, egy amerikai iskolabusz frontális ütközésének tesztjét:
Felelősségünk az övhasználat
A távolsági busz biztonsági öv nem pusztán jogszabályi előírás, hanem az utasok biztonságát szolgálja. A becsatolás alig pár másodperc, mégis életet menthet. A felelősség minden utasnál ott van: ha van öv, használni kell. Ha baleset következik be, a sérülésekért az utas kell vállalja a felelősséget, ha nem használta a biztonsági övet.
