Megmentheti az életed, ha észben tartod ezt a szabályt

A szabályt nem a busztársaságok találták ki, hanem a KRESZ és az üzletszabályzat rögzíti. A modern távolsági buszoknál már alapfelszereltség a biztonsági öv. A KRESZ szerint ahol van öv, ott kötelező a használata, ha a jármű nem szállíthat álló utasokat.

Matricák hívják fel a figyelmet a biztonsági öv kötelező használatára, a távolsági buszokon.

Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Biztonsági öv: a távolsági buszokon kötelező a használata

Sokan nincsenek vele tisztában, mikor kötelező a buszon a biztonsági öv használata. Ha az autóbusz biztonsági övvel felszerelt, erre általában a „Biztonsági öv használata kötelező” piktogram is figyelmeztet. Azokon a járatokon, ahol csak ülőhelyek vannak, és a busz nincs álló utasokra kialakítva, kössük be magunkat!

A MÁV Személyszállítási Zrt. üzletszabályzata is egyértelműen rögzíti: ha az ülésen van öv, azt be kell csatolni.

Mikor nem kötelező?

Azokon a járműveken, amik álló utasokat is szállítanak nem szokott biztonsági öv lenni, és ha van is, nem kötelező a használata. Ilyenek a lakott területen belül, menetrend szerint közlekedő helyi járatok. Három év alatti gyermekeknek, illetve orvosi igazolással rendelkezőknek nem kötelező a biztonsági öv használata.

Életeket menthet - egy valós példa

A Volánbusz egyik járata Budapestről Zalaegerszegre tartott, amikor egy szabálytalanul előző autó frontálisan ütközött vele a 76-os főúton. A busz az árokba borult, több utas megsérült. A buszvezető viszont, aki használta a biztonsági övet, sértetlenül megúszta, és gyors reakciójával sokkal súlyosabb következményeket előzött meg.

Egy másik példa, mikor egy osztálykiránduláson 6 gyermek sérült meg, mikor a busz beborult az árokba.

Ilyen matricák hívják fel a figyelmet a biztonsági öv kötelező használatára.

Miért fontos az övhasználat?

Egy hirtelen fékezés vagy baleset során a biztonsági öv hiánya súlyos sérülésekhez vezethet. Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója így fogalmazott:

Régebben nem minden buszt szereltek fel biztonsági övvel, ezért sok utasban ma sincs meg a rutin, hogy bekösse magát. Pedig ahol van öv, ott én mindig javaslom a használatát. A buszsofőr nem tudja minden utasnál ellenőrizni, így a felelősség egyértelműen az utasé.

Fontos emlékezni, hogy a biztonsági öv, nem csak a személygépkocsikban nyújt biztonságot. A tömegközlekedés használata során, épp olyan fontos életünk védelme, mint bármely utazáson.