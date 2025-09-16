Lehetett volna rosszabb - a bicskei migráns vonatra emlékezünk

2015. őszén tízezer migráns próbált eljutni Nyugat-Európába, elsősorban Németországba Magyarországon keresztül. Hazánk déli határán szinte közelharc alakult ki a magyar rendvédelmi szervek és az illegális határátlépők között, míg a Keleti pályaudvar közelében több ezer migráns gyűlt össze, hogy tovább utazzon. Szeptember 3-án, csütörtök reggel, miután a rendőrök beengedték a migránsokat a budapesti Keleti pályaudvar csarnokába, a bevándorlók zsúfolásig megtöltöttek egy szerelvényt. A vonat hosszas várakozás után indult el Sopron felé, de Bicskén megállt. A rendőrség leszállította a bevándorlókat a vonatról, hogy a befogadóállomásra kísérje őket, de miután nem voltak hajlandóak elindulni a központba, később visszaengedték az embereket a szerelvényekre. A bicskei migráns vonat sokáig vesztegelt az állomáson, szerelvényen maradt mintegy ötszáz ember a rendőri intézkedéssel szemben passzív ellenállást tanúsított, és nem hajlandó együttműködni. Fotóriporterünk idézi fel a történteket!

Bicskei migráns vonat: nem ment tovább Európába

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A rendőrök próbálták a migránsokat a bicskei menekülttáborba kísérni, ezt azonban eleinte sokan megtagadták. Több százan ki is törtek a rendőr kordonból és gyalog indultak el Tatabánya irányába. Aki maradt, egy ideig kitartott, de végül a tömeg nagy része elfogadta, hogy a menekülttáborban helyezik el.