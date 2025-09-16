47 perce
Lehetett volna rosszabb - a bicskei migráns vonatra emlékezünk
"Lehetett volna nagyobb baj is" - idézi fel a kemma fotóriportere azokat az órákat, amelyeket a bicskei vasútállomáson töltött tíz évvel ezelőtt. Ötszáz migránst próbált meggyőzni a rendőrség, hogy szálljon le a bicskei migráns vonatról: sokan elszöktek, mások a vonaton maradtak. A feszültség óráról órára nőtt, de durva atrocitás nem történt.
2015. őszén tízezer migráns próbált eljutni Nyugat-Európába, elsősorban Németországba Magyarországon keresztül. Hazánk déli határán szinte közelharc alakult ki a magyar rendvédelmi szervek és az illegális határátlépők között, míg a Keleti pályaudvar közelében több ezer migráns gyűlt össze, hogy tovább utazzon. Szeptember 3-án, csütörtök reggel, miután a rendőrök beengedték a migránsokat a budapesti Keleti pályaudvar csarnokába, a bevándorlók zsúfolásig megtöltöttek egy szerelvényt. A vonat hosszas várakozás után indult el Sopron felé, de Bicskén megállt. A rendőrség leszállította a bevándorlókat a vonatról, hogy a befogadóállomásra kísérje őket, de miután nem voltak hajlandóak elindulni a központba, később visszaengedték az embereket a szerelvényekre. A bicskei migráns vonat sokáig vesztegelt az állomáson, szerelvényen maradt mintegy ötszáz ember a rendőri intézkedéssel szemben passzív ellenállást tanúsított, és nem hajlandó együttműködni. Fotóriporterünk idézi fel a történteket!
A rendőrök próbálták a migránsokat a bicskei menekülttáborba kísérni, ezt azonban eleinte sokan megtagadták. Több százan ki is törtek a rendőr kordonból és gyalog indultak el Tatabánya irányába. Aki maradt, egy ideig kitartott, de végül a tömeg nagy része elfogadta, hogy a menekülttáborban helyezik el.
GALÉRIA: Így vonultak a migránsok Tatabányánál 2015-ben (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A kemma.hu fotóriportere, Hagymási Bence, 14 órát töltött a helyszínen. Így emlékszik:
A menekültek nem voltak hajlandók leszállni a vonatról, mert híre ment, hogy nem engedik tovább őket Németországba, hanem menekülttáborba kell menniük. A hangulat akkor még békés volt. Később, néhány óra elteltével ennivalót és vizet vittek nekik, de nem fogadták el, kidobálták az ablakon, vagy lerakták a peronra.
Hagymási Bence így folytatta a történtek felidézést:
- Aztán, úgy nyolc óra elteltével lassan világossá vált, hogy Bicskéről nem fognak elindulni, így voltak, akik kitörtek a rendőrkordonból és elindultak gyalog Tatabánya felé.
Akkora elég nagy volt a feszültség, meleg volt, a gyerekek nyűgösek...egyszer csak egy nő le akarta vetni magát a peronról a vonat elé, de a rendőrök megmentették.
GALÉRIA: A migránsok tíz évvel ezelőtt Bicskén (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Fotóriporterünk szerint, ahogy telt az idő, úgy fogyott a migránsok türelme, de se részükről, se a rendőrök részéről nem tapasztalt atrocitást.
Lehetett volna rosszabb, ha a türelmetlenség miatt elfajul a dolog
- fogalmazott. Hozzátette: a családok, akik a háború elől menekültek, nőkkel, gyerekekkel, együttérzést váltott ki belőle. A fiatal, egyedülálló, erejük teljében lévő, táblagéppel, mobillal érkező férfiakat azonban nem tudta hova tenni - ők nem valószínű, hogy a háború áldozatai lettek volna.
A bicskei migráns vonat híressé vált
A bicskei migráns vonathoz számos külföldi riporter is érkezett, az eset szinte ikonjává vált a menekültáradatról szóló híradásoknak - pedig itt nem voltak összecsapások a rendfenntartók és a menekültek között, mint például a déli határnál. Az elhíresült vonat végül nem vitt migránsokat Németországba: mindenkit sikerült a menekülttáborba terelni, még a gyalog elindultakat is, biztonságba helyezni és megadni nekik a szükséges ellátásokat.