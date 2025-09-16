szeptember 16., kedd

2015-ben történt

1 órája

Lehetett volna rosszabb - a bicskei migráns vonatra emlékezünk

Címkék#migránsáradat#migránsközpont#migránsvonat#migránsválság

"Lehetett volna nagyobb baj is" - idézi fel a kemma fotóriportere azokat az órákat, amelyeket a bicskei vasútállomáson töltött tíz évvel ezelőtt. Ötszáz migránst próbált meggyőzni a rendőrség, hogy szálljon le a bicskei migráns vonatról: sokan elszöktek, mások a vonaton maradtak. A feszültség óráról órára nőtt, de durva atrocitás nem történt.

Kemma.hu

2015. őszén tízezer migráns próbált eljutni Nyugat-Európába, elsősorban Németországba Magyarországon keresztül. Hazánk déli határán szinte közelharc alakult ki a magyar rendvédelmi szervek és az illegális határátlépők között, míg a Keleti pályaudvar közelében több ezer migráns gyűlt össze, hogy tovább utazzon. Szeptember 3-án, csütörtök reggel, miután a rendőrök beengedték a migránsokat a budapesti Keleti pályaudvar csarnokába, a bevándorlók zsúfolásig megtöltöttek egy szerelvényt. A vonat hosszas várakozás után indult el Sopron felé, de Bicskén megállt. A rendőrség leszállította a bevándorlókat a vonatról, hogy a befogadóállomásra kísérje őket, de miután nem voltak hajlandóak elindulni a központba, később visszaengedték az embereket a szerelvényekre. A bicskei migráns vonat sokáig vesztegelt az állomáson, szerelvényen maradt mintegy ötszáz ember a rendőri intézkedéssel szemben  passzív ellenállást tanúsított, és nem hajlandó együttműködni. Fotóriporterünk idézi fel a történteket!

Bicskei migráns vonat
Bicskei migráns vonat: nem ment tovább Európába
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A rendőrök próbálták a migránsokat a bicskei menekülttáborba kísérni, ezt azonban eleinte sokan megtagadták. Több százan ki is törtek a rendőr kordonból és gyalog indultak el Tatabánya irányába. Aki maradt, egy ideig kitartott, de végül a tömeg nagy része elfogadta, hogy a menekülttáborban helyezik el.

GALÉRIA: Így vonultak a migránsok Tatabányánál 2015-ben (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A kemma.hu fotóriportere, Hagymási Bence, 14 órát töltött a helyszínen. Így emlékszik:

A menekültek nem voltak hajlandók leszállni a vonatról, mert híre ment, hogy nem engedik tovább őket Németországba, hanem menekülttáborba kell menniük. A hangulat akkor még békés volt. Később, néhány óra elteltével ennivalót és vizet vittek nekik, de nem fogadták el, kidobálták az ablakon, vagy lerakták a peronra.

Hagymási Bence így folytatta a történtek felidézést: 

- Aztán, úgy nyolc óra elteltével lassan világossá vált, hogy Bicskéről nem fognak elindulni, így voltak, akik kitörtek a rendőrkordonból és elindultak gyalog Tatabánya felé. 

Akkora elég nagy volt a feszültség, meleg volt, a gyerekek nyűgösek...egyszer csak egy nő le akarta vetni magát a peronról a vonat elé, de a rendőrök megmentették.

GALÉRIA: A migránsok tíz évvel ezelőtt Bicskén (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Fotóriporterünk szerint, ahogy telt az idő, úgy fogyott a migránsok türelme, de se részükről, se a rendőrök részéről nem tapasztalt atrocitást. 

Lehetett volna rosszabb, ha a türelmetlenség miatt elfajul a dolog

 - fogalmazott. Hozzátette: a családok, akik a háború elől menekültek, nőkkel, gyerekekkel, együttérzést váltott ki belőle. A fiatal, egyedülálló, erejük teljében lévő, táblagéppel, mobillal érkező férfiakat azonban nem tudta hova tenni - ők nem valószínű, hogy a háború áldozatai lettek volna.

A bicskei migráns vonat híressé vált

A bicskei migráns vonathoz számos külföldi riporter is érkezett, az eset szinte ikonjává vált a menekültáradatról szóló híradásoknak - pedig itt nem voltak összecsapások a rendfenntartók és a menekültek között, mint például a déli határnál. Az elhíresült vonat végül nem vitt migránsokat Németországba: mindenkit sikerült a menekülttáborba terelni, még a gyalog elindultakat is, biztonságba helyezni és megadni nekik a szükséges ellátásokat. 

