Új beruházás

1 órája

Ezeket az üzleteket várják legjobban a Komáromiak - vegyesek az érzelmek az új bevásárlóudvar körül

Komáromban a város szélén több ismert üzletlánc – köztük a DM, a Jysk és az EcoFamily – nyitja meg kapuit. A tervezett bevásárlóudvar híre nagy visszhangot váltott ki az olvasók körében.

Bajcsy Tünde

A komáromi bevásárlóudvar hamarosan megnyitja kapuit: idén ősszel várható nyitás. Az olvasóink hozzászólásaiból kiderül, hogy a városlakók egy része örömmel fogadja az új lehetőségeket, mások viszont inkább aggódnak a következmények miatt.

A Komáromban nyíló bevásárlóudvar hírére több kommentelő is reagált - vegyesek az érzések.
A Komáromban nyíló bevásárlóudvar hírére több kommentelő is reagált - vegyesek az érzések
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

A bevásárlóudvar körül felmerülő aggodalmak

Sokan felvetették, hogy az új bevásárlóudvar helyszíne problémás lehet azok számára, akik nem rendelkeznek autóval.

Nem lesz jó, ha a városközponttól kiköltöznek a fent említett üzletek. Nem mindenkinek van autója, ettől is megfosztják az embereket 

– írta egy kommentelő. A tömegközlekedés hiányát többen is aggodalommal említették, szerintük a beruházással együtt a város közlekedési hálózatát is fejleszteni kellene. Azonban mások hamar felvilágosították a helyzetet: 

A belvárosba is ugyanazokkal a buszokkal lehet eljutni

Tehát van lehetőség busszal kijutni az újonnan épülő bevásárlóudvarhoz. Megnéztük a Google Maps térképen - rengeteg helyi járat megy abba az irányba, így aggodalomra semmi ok. Csupán 5-10 perces sétákat kell beleszámítani az utunkba. 

A közlekedés mellett sokan attól tartanak, hogy az új udvar elszívja az üzleteket a belvárosból, és így a központ még inkább kiürülhet. Egy másik szempont a határ közelsége: több hozzászóló megjegyezte, hogy ami Komáromban nincs, az általában a túloldalon, a szlovák oldalon elérhető.

Pozitív visszhang

Mindeközben sokan örömmel fogadták a beruházást.

De jó! Én az EcoFamilynek nagyon örülök

Én nagyon örülök neki. Igenis jól jön a környéken élőknek. Legjobban a DM-et, a Jysk-öt és az Ecofamily-t várom.

Volt, aki humorosan egy konkrét kérést is megfogalmazott: 

Meki legyen má.

Az új bevásárlóudvar megnyitása tehát egyszerre keltett várakozást és vitákat. Míg egyesek a bővülő választékot és a modern üzleteket látják benne, mások a belváros jövőjét és a közlekedési nehézségeket féltik.

 

