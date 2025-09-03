szeptember 3., szerda

Beruházás

3 órája

Új bevásárlóközpont Komáromban - hamarosan megrohamozhatjuk az üzleteket

Címkék#Komárom#Sinsay#bevásárlóudvar#Rossmann#munkalehetőség#beruházás#jysk

Gőzerővel zajlanak a munkálatok Komáromban. Hamarosan egy új bevásárlóudvar nyitja meg kapuit, amely teljesen átírja a város kereskedelmi térképét. Olyan üzletek érkeznek, amilyenek eddig csak Győrben vagy Tatabányán voltak elérhetők!

Bajcsy Tünde

Nagy lendülettel halad a komáromi Táncsics Mihály utcában, a Penny szomszédságában épülő új kereskedelmi park építése, amely a tervek szerint még az idén megnyitja kapuit. A beruházásról és a várható üzletekről Molnár Attila, Komárom polgármestere adott tájékoztatást, elárulva, hogy a bevásárlóudvar fejlesztési értéke eléri a 10 millió eurót, ami átszámítva mintegy 4 milliárd forintnak felel meg.

A komáromi bevásárlóudvar kapuja hamarosan megnyílik.
A komáromi bevásárlóudvar kapuja hamarosan megnyílik
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

A bevásárlóudvar már ősszel nyitja kapuit

A képek alapján az épület külsőleg már teljesen késznek mondható: a homlokzat és a főbejárat is elkészült, és bőséges parkolóhelyek is várják az autósokat. Jelenleg a belső munkálatokon van a hangsúly, a munkások a beltér kialakításán dolgoznak, hogy minél előbb fogadhassák az első vásárlókat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a beruházás nem csupán új vásárlási lehetőségeket teremt, de a helyi gazdaságra is jelentős hatással lesz. A kereskedelmi park várhatóan közel 70 embernek ad majd munkát, emellett pedig komoly helyi adóbevételekkel segíti a város költségvetését.

Hamarosan készülhetünk a karácsonyi bevásárlás új helyszínére

A beruházók reményei szerint a bevásárlóudvar már október végére elkészül, így a komáromiak a karácsonyi bevásárlási lázra már az új üzletekben készülhetnek. Ahogy a polgármester fogalmazott, a mostani fejlesztés egyfajta visszatérés a gyökerekhez, hiszen Jókai Mór idejében Komárom már igazi kereskedővárosként funkcionált.

A polgármester Jókai Mór és a Csillagerőd nevét is megemlítette, jelezve, hogy a kereskedelmi park nem csak a helyi lakosokat, hanem a turistákat is ki fogja szolgálni, akik a felújított erődöt és más nevezetességeket látogatják.

Íme a lista a boltokról:

  • JYSK: A dán bútor- és lakberendezési áruházlánc, amely a minőségi termékeket elérhető áron kínálja. A legközelebbi JYSK áruházak Győrben és Tatabányán találhatók, így a komáromiaknak most már nem kell messzire utazniuk a vásárláshoz.
  • EcoFamily: A korábbi értesüléseknek megfelelően a drogéria-, háztartási- és papír-írószer áruházlánc is megnyílik a területen.
  • Sinsay: A LPP-csoport egyik népszerű ruházati márkája.
  • Rossmann: Egy másik Rossmann üzlet is nyílik a parkban, kiegészítve a már meglévő városi kínálatot.
  • Háda: A használtruha-kereskedelmi lánc, amely a fenntarthatóság szempontjából is népszerű.
  • Kik: A KiK textil- és non-food diszkontlánc is üzletet nyit Komáromban.
  • Tedi: Németországi gyökerű, háztartási cikkeket és dekorációt árusító bolt.

A polgármester kiemelte, hogy ez a terület egyre inkább egy kis kereskedelmi központtá alakul. A meglévő üzletek (Lidl, Pepco, Penny) mellett hamarosan egy új DM drogéria és egy kerékpárszerviz is nyílni fog, ami tovább erősíti a város központi szerepét a régióban.

