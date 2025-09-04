szeptember 4., csütörtök

Egészségügy szigor

2 órája

Megdöbbentő fordulat: új beutaló szabályokkal készül az egészségügy, mindenki érintett lehet

Címkék#szakorvosi#beutaló#kontrollvizsgálat#szabály#kormányrendelet#EESZT#vizsgálat

Alig pár hét és a betegeknek új rendszerhez kell alkalmazkodniuk. A beutaló szerepe is megváltozik, a szigorítás mindenkit érinthet.

Balogh Rebeka

Októbertől változik a szakorvosi ellátás igénybevételének menete, a betegeknek és az orvosoknak is új szabályokat kell követniük. A részletek a Magyar Közlöny szeptember 2-án megjelent kormányrendeletében szerepelnek, amely több ponton módosítja a beutaló rendszerét – írta a hvg.hu

A beutaló új szabályai ősszel lépnek életbe Forrás: Pexels
A beutaló új szabályai ősszel lépnek életbe
Forrás: Pexels

Beutaló szigorítások a rendszerben

A legfontosabb változás, hogy minden szakorvosi vizsgálathoz kötelező lesz a beutaló, így a kontrollvizsgálatokra is. Megszűnik az a könnyítés, hogy három hónapon belül ugyanahhoz a szakorvoshoz vissza lehetett térni új igazolás nélkül. Csak akkor nem kell beutaló, ha a visszarendelés nem igényel orvosi közreműködést, például lelet átvételnél.

Az új szabályok célja az elektronikus rendszer, az EESZT kizárólagos használata. Ha az ellátás nem e-beutaló alapján történik, az intézmények a finanszírozásuk 10 százalékát is elveszíthetik. A háziorvosok számára is szankciókat határoztak meg: ha a beutalók több mint 10 százaléka papíralapú, és az e-beutalók aránya 80 százalék alá esik, 0,8-as szorzóval csökken a finanszírozásuk, 90 százalék alatt pedig 0,9-es szorzóval.

Ellenőrzés és laborvizsgálatok

Új kötelezettség vonatkozik a háziorvosokra is. Beutalás előtt ellenőrizniük kell az EESZT-ben, hogy a betegnek volt-e már adott vizsgálata. Ismételt vizsgálatot csak akkor kérhetnek, ha az szakmailag indokolt. Ez elsősorban a laborvizsgálatokra vonatkozik, célja pedig a felesleges eljárások kiszűrése.

Az EESZT leállás kezelése

Ha az elektronikus rendszer átmenetileg nem működik, papíros beutaló is adható, de azt négy napon belül kötelező feltölteni az EESZT-be. Ezzel biztosítják, hogy az adatbázis naprakész maradjon, és a digitális nyilvántartás teljessége ne sérüljön.

Az októberi változtatások minden betegre kihatnak, hiszen a szakorvosi kontrollokhoz is szükség lesz új beutalóra. Az orvosokra és intézményekre pénzügyi szankciók várnak, ha nem tartják be az elektronikus rendszer előírásait. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a papíralapú adminisztráció csökkentése és a felesleges vizsgálatok visszaszorítása.

 

 

