Baleset

4 órája

Betörés: menekülés közben a mélybe zuhant

Egy férfi téglával törte be az ablakot, majd mászott be egy VI. kerületi lakásba. Menekülés közben azonban egy meggondolatlan lépés miatt a mélybe zuhant.

Kemma.hu

Hangos üvegcsörömpölésre lett figyelmes egy VI. kerületi társas ház egy lakója szeptember 17-én kora este. Az egyik szomszédos lakásba betörés történt. A lakó értesítette a rendőrséget, akik sietve a helyszínre siettek. A betörő a rendőrök kiérkezése idejében még javában kutakodott a lakásban. Ezután egy meggondolatlan lépés miatt megtörtént a baj.

betörés
A betörés pillanata
Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

A betörés vége életveszélyes sérülés lett

A betörő észlelve a kiérkező rendőröket a fürdőszoba ablakán próbált menekülni, ám rosszul választotta meg a menekülés módját. A kültéri klímaberendezés egységére lépett, ami a férfi súlya alatt leszakadt. A betörő a mélybe zuhant. A mentők életveszélyes állapotban kórházba szállították. A BRFK tájékoztatása szerint a férfit egyenlőre nem lehetett kihallgatni.

 

