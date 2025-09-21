Betörés: menekülés közben a mélybe zuhant

Hangos üvegcsörömpölésre lett figyelmes egy VI. kerületi társas ház egy lakója szeptember 17-én kora este. Az egyik szomszédos lakásba betörés történt. A lakó értesítette a rendőrséget, akik sietve a helyszínre siettek. A betörő a rendőrök kiérkezése idejében még javában kutakodott a lakásban. Ezután egy meggondolatlan lépés miatt megtörtént a baj.

A betörés pillanata

Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

A betörés vége életveszélyes sérülés lett

A betörő észlelve a kiérkező rendőröket a fürdőszoba ablakán próbált menekülni, ám rosszul választotta meg a menekülés módját. A kültéri klímaberendezés egységére lépett, ami a férfi súlya alatt leszakadt. A betörő a mélybe zuhant. A mentők életveszélyes állapotban kórházba szállították. A BRFK tájékoztatása szerint a férfit egyenlőre nem lehetett kihallgatni.