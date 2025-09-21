1 órája
Betörés: menekülés közben a mélybe zuhant
Egy férfi téglával törte be az ablakot, majd mászott be egy VI. kerületi lakásba. Menekülés közben azonban egy meggondolatlan lépés miatt a mélybe zuhant.
Hangos üvegcsörömpölésre lett figyelmes egy VI. kerületi társas ház egy lakója szeptember 17-én kora este. Az egyik szomszédos lakásba betörés történt. A lakó értesítette a rendőrséget, akik sietve a helyszínre siettek. A betörő a rendőrök kiérkezése idejében még javában kutakodott a lakásban. Ezután egy meggondolatlan lépés miatt megtörtént a baj.
A betörés vége életveszélyes sérülés lett
A betörő észlelve a kiérkező rendőröket a fürdőszoba ablakán próbált menekülni, ám rosszul választotta meg a menekülés módját. A kültéri klímaberendezés egységére lépett, ami a férfi súlya alatt leszakadt. A betörő a mélybe zuhant. A mentők életveszélyes állapotban kórházba szállították. A BRFK tájékoztatása szerint a férfit egyenlőre nem lehetett kihallgatni.
