A nagyszüleid biztosan ismerték ezeket a betegségneveket - te felismered?

A magyar nyelv gazdag kifejezéseket őriz a múltból, köztük a betegségek elnevezéseit is. A paraszti társadalmakban a kórokat többnyire a tünetek alapján nevezték el, vagy félelmet keltő szavakat használtak, hogy kifejezzék, mennyire súlyosnak tartották azokat. Sok kifejezés ma már furcsán vagy ijesztően hangzik, de egykor a mindennapok részei voltak. A kérdés csak az: te felismered, hogy melyik mai betegség rejtőzik a régi elnevezések mögött?

Betegségek: Vajon mennyi kérdést sikerül eltalálni? Fotó: Oksana Kuzmina / Forrás: Shutterstock

Ezek a régi elnevezések ma már különösnek, olykor szinte mesébe illőnek hangzanak, de egykor nagyon is valóságos tapasztalatokat jelöltek. A nyelvészek és történészek számára ma is fontos nyomokat őriznek arról, hogyan gondolkodtak elődeink az egészségről, a fájdalomról és a gyógyításról. Most rajtad a sor: vajon felismered, melyik régi kifejezés milyen mai betegséget takar? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz a betegségek múltbéli elnevezéseiről!