A nagyszüleid biztosan ismerték ezeket a betegségneveket - te felismered?

A betegségek mindig is részei voltak az emberi történelemnek, de elődeink egészen más neveken illették őket. A „fene”, a „hűdés” vagy a „dögvész” ma már ijesztően hangzó múltidéző szavak, amelyek mögött jól ismert kórképek rejtőznek. Vajon te felismered, melyik mai betegség bújik meg a régi elnevezések mögött? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz a betegségekről!

Varga Panna

A magyar nyelv gazdag kifejezéseket őriz a múltból, köztük a betegségek elnevezéseit is. A paraszti társadalmakban a kórokat többnyire a tünetek alapján nevezték el, vagy félelmet keltő szavakat használtak, hogy kifejezzék, mennyire súlyosnak tartották azokat. Sok kifejezés ma már furcsán vagy ijesztően hangzik, de egykor a mindennapok részei voltak. A kérdés csak az: te felismered, hogy melyik mai betegség rejtőzik a régi elnevezések mögött?

Betegségek
Betegségek: Vajon mennyi kérdést sikerül eltalálni? Fotó: Oksana Kuzmina / Forrás:  Shutterstock

Ezek a régi elnevezések ma már különösnek, olykor szinte mesébe illőnek hangzanak, de egykor nagyon is valóságos tapasztalatokat jelöltek. A nyelvészek és történészek számára ma is fontos nyomokat őriznek arról, hogyan gondolkodtak elődeink az egészségről, a fájdalomról és a gyógyításról. Most rajtad a sor: vajon felismered, melyik régi kifejezés milyen mai betegséget takar? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz a betegségek múltbéli elnevezéseiről!

1.
1. kérdés Mi a mostani neve a „derme” vagy „csúsz” betegségnek?
2.
2. kérdés Melyik betegséget hívták régen „dögvésznek, csomának vagy mirigynek”?
3.
3. kérdés Az „ételnek megunása” néven ismert betegség ma hogyan szerepel az orvosi nyelvben?
4.
4.kérdés A régi időkben „fekete szeplőnek” nevezték. Mi a mai elnevezése?
5.
5. kérdés A „fene” elnevezés milyen mai betegségre utal?
6.
6. kérdés A „súly” betegség mai megnevezése:
7.
7. kérdés A „gránátnyomás” népi kifejezés ma milyen pszichés betegségnek felel meg?
8.
8. kérdés Mit takar a „hányszékelés” elnevezés?
9.
9. kérdés A „hűdés” kifejezés régen mire utalt?
10.
10. kérdés Az „izzag” betegség mai megfelelője:

A betegségek nevei nemcsak orvosi kifejezések, hanem egyben nyelvi és kulturális emlékek is. A régi elnevezések mögött ott lapulnak elődeink félelmei, hiedelmei és mindennapi tapasztalatai. Bár ma már más szavakat használunk, ezek az ősi kifejezések bepillantást engednek abba, hogyan látták a világot régen az emberek.

Pontozási rendszer: Betegségek

  • 0–3 pont: Kezdő - még sok régi kifejezés ismeretlen, de most már sok új dolgot tanultál!
  • 4–7 pont: Ügyes - jó úton jársz, ismered a betegségek elnevezéseit, de van még mit felfedezni.
  • 8–10 pont: Profi - igazi szakértő vagy, nem lehet könnyen meglepni a betegségek népi neveivel! 
