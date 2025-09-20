5 órája
A nagyszüleid biztosan ismerték ezeket a betegségneveket - te felismered?
A betegségek mindig is részei voltak az emberi történelemnek, de elődeink egészen más neveken illették őket. A „fene”, a „hűdés” vagy a „dögvész” ma már ijesztően hangzó múltidéző szavak, amelyek mögött jól ismert kórképek rejtőznek. Vajon te felismered, melyik mai betegség bújik meg a régi elnevezések mögött? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz a betegségekről!
A magyar nyelv gazdag kifejezéseket őriz a múltból, köztük a betegségek elnevezéseit is. A paraszti társadalmakban a kórokat többnyire a tünetek alapján nevezték el, vagy félelmet keltő szavakat használtak, hogy kifejezzék, mennyire súlyosnak tartották azokat. Sok kifejezés ma már furcsán vagy ijesztően hangzik, de egykor a mindennapok részei voltak. A kérdés csak az: te felismered, hogy melyik mai betegség rejtőzik a régi elnevezések mögött?
Ezek a régi elnevezések ma már különösnek, olykor szinte mesébe illőnek hangzanak, de egykor nagyon is valóságos tapasztalatokat jelöltek. A nyelvészek és történészek számára ma is fontos nyomokat őriznek arról, hogyan gondolkodtak elődeink az egészségről, a fájdalomról és a gyógyításról. Most rajtad a sor: vajon felismered, melyik régi kifejezés milyen mai betegséget takar? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz a betegségek múltbéli elnevezéseiről!
A betegségek nevei nemcsak orvosi kifejezések, hanem egyben nyelvi és kulturális emlékek is. A régi elnevezések mögött ott lapulnak elődeink félelmei, hiedelmei és mindennapi tapasztalatai. Bár ma már más szavakat használunk, ezek az ősi kifejezések bepillantást engednek abba, hogyan látták a világot régen az emberek.
Pontozási rendszer: Betegségek
- 0–3 pont: Kezdő - még sok régi kifejezés ismeretlen, de most már sok új dolgot tanultál!
- 4–7 pont: Ügyes - jó úton jársz, ismered a betegségek elnevezéseit, de van még mit felfedezni.
- 8–10 pont: Profi - igazi szakértő vagy, nem lehet könnyen meglepni a betegségek népi neveivel!