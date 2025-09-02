szeptember 2., kedd

Egyre több a beteg gyerek, járvány sújtja az iskolásokat!

Címkék#beteg gyerek#felvidék#légúti megbetegedés#iskolakezdés#észak-komárom

A Komáromi járásban ismét növekedést mutatnak a friss egészségügyi adatok. Egyre több a beteg gyerek, miközben a légúti megbetegedések száma a múlt héten tovább emelkedett, és az idősebb korosztály is érintett. Az egészségügyi hivatal friss jelentéséből kiderül, milyen tendenciák figyelhetők meg.

Bajcsy Tünde

Csökkenhet a létszám az iskolapadokban egyre több a beteg gyerek a légúti megbetegedések miatt. A Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) legfrissebb jelentésében részletesen bemutatta, hogyan alakult a felvidéki Komáromi járásban az akut légúti fertőzések és az influenzaszerű megbetegedések előfordulása. Az adatokból az is kiderül, mely korosztályokat érintette leginkább a betegség, és milyen szövődményeket regisztráltak. 

Egyre több a beteg gyerek: a statisztikák szerint a 0–5 éves korosztályban a legmagasabb a megbetegedési arány.
Forrás: pexels.com

Emelkedik a beteg gyerekek száma Észak-Komáromban

A statisztikák szerint különösen a kisgyermekek érintettek, így nem meglepő, ha több helyen hiányosak az iskolapadok és az óvodai csoportok. A 35. naptári héten összesen 75 esetet regisztráltak az orvosok, ami 906,6 megbetegedést jelent százezer lakosra vetítve. Ez az előző hét adataihoz képest 5,4 százalékos emelkedést mutat. 

A leginkább veszélyeztetett korosztályt most is a kisgyermekek jelentik: a 0–5 évesek körében a megbetegedési arány elérte a 2404,9/100 000 főt. A jelentésből az is kiderül, hogy a betegségek lefolyása három esetben komplikáltan zajlott. Két páciensnél középfülgyulladás, egy betegnél pedig arcüreggyulladás alakult ki.

Hétszeresére nőtt az influenzás esetek száma

A jelentés kiemeli, hogy az influenza és az influenzaszerű megbetegedések száma látványosan nőtt felvidéken. Kilenc esetet regisztráltak, ami a teljes légúti fertőzések 12 százalékát tette ki. Az előző hét adataihoz képest ez közel hétszeres növekedést jelent. A legmagasabb arányt a 60 év feletti lakosság körében figyelték meg, de a szakemberek szerint a fiatalabb korosztályban is egyre gyakoribbak a tünetek.

Az influenzaszezon kezdete óta a járásban 65 laboratóriumi mintát vizsgáltak meg. Az eredmények szerint 13 minta A típusú, 5 minta B típusú influenzát, 4 minta RS vírust, egy minta pedig COVID-19-et mutatott ki. Jó hír ugyanakkor, hogy a 35. héten nem jelentettek új koronavírus-fertőzést a Komáromi járásban.

Az egészségügyi hivatal tájékoztatása szerint az oktatási intézmények működését a megbetegedések egyelőre nem befolyásolták, így tanítási szünet bevezetésére nincs szükség. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek: a fertőzések terjedése megelőzhető a rendszeres kézmosással, a zsúfolt helyek kerülésével és az alapvető higiéniai szabályok betartásával.

 

