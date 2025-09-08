Óvodából az igazgatói szobáig

A legnagyobbnak az új tanárok és osztálytársak jelentették a kihívást, de mivel eddig is jól alkalmazkodott, ő viszonylag könnyedén vette az akadályt. A legkisebb minden várakozásunkat felülmúlta a beszoktatás alatt: már az első nap hősiesen besétált a teljesen ismeretlen csoportszobába, a délutáni alvás után pedig vidáman fogadott bennünket.

A beszoktatás a középső gyereknek ment a legnehezebben. Az óvoda után az iskolai szabályok sokszor túl szigorúak

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A legtöbb fejtörést a középső jelentette, aki most lett elsős. Hiperaktív, mindig benne van egy kis csínyben, és az óvoda lazasága után nehéz volt egyik napról a másikra belenőni az iskola szigorába.

A beszoktatás kihívásai

Ami ott még cuki volt, azért itt már intő járhat. És mindez nem azon múlik, hogy mennyire okos vagy ügyes a gyerek. Sokkal inkább azon, hogy képes-e egyik napról a másikra belenőni egy teljesen más szabályrendszerbe. Mondhatni: úszógumi nélkül dobjuk be a gyerekeket a mélyvízbe.

A fiam már az első tanítási napon elkezdte feszegetni a határokat. Korábban az óvodában az alvásidőt rendszeresen az igazgatói szobában töltötte, ahol legózott, színezett, és közben hosszasan beszélgetett az igazgató nénivel a világ nagy dolgairól, hogy addig se zavarja, azokat, akik alszanak. Az iskolában viszont, amikor az első napon nem figyelt a szabályokra, a tanító néni komolyan figyelmeztette: ha így folytatja, mehet az igazgató nénihez. A fiam pedig csak vállat vont, mert honnan is tudná, hogy itt ez bizony már nem jutalom, hanem büntetés és a cukisága már nem lesz elég, hogy megússza a büntetést.