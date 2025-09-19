szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

24°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

2 órája

Hol tankoljunk Komárom-Esztergom vármegyében? Akár több ezer forintot is spórolhatunk

Címkék#Komárom-Esztergom vármegye#benzinkút#üzemanyag

Az üzemanyagárak között hatalmas eltérések tapasztalhatók a vármegyében. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.

Kemma.hu

Komárom-Esztergom vármegyében a legfrissebb adatok szerint literenként akár száz forinttal is különbözhet az üzemanyag ára. Ez azt jelenti, hogy egy teljes tank esetében több ezer forinttal fizethetünk többet vagy kevesebbet, ezért a benzinár folyamatos figyelése kifejezetten fontos az autósok számára.

Unrecognizable,Woman,Fills,Up,Car,Tank,On,The,Gas,Station, benzinár, gázolaj, üzemanyagárak
Így alakulnak a benzinárak
Fotó: Phoenixns / Forrás: Shutterstock

Benzinárak Komárom-Esztergom vármegye benzinkútjain
 

A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin ára 549,9 és 648,9 forint között mozog literenként. Az átlagár jelenleg 588,4 forint/liter, ami azt jelenti, hogy egy átlagos 50 literes tankolásnál akár 5 ezer forintot is spórolhatunk, ha a legolcsóbb kutat választjuk.

Benzin

  • Minimum: 549,9 Ft/l
  • Átlag: 588,4 Ft/l
  • Maximum: 648,9 Ft/l

Komárom-Esztergom vármegyében a legolcsóbb Tatán, a Faller Jenő út 3. MOL kútján, itt 559,0 Ft/l áron érhető el, 
míg a legdrágább szintén Tatán, a Remeteségpuszta dél M1 kúton, ahol 618,9 Ft/l áron tankolhatunk

Dízel

  • Minimum: 555,0 Ft/l
  • Átlag: 589,8 Ft/l
  • Maximum: 680,9 Ft/l

Legolcsóbb a vármegyében: Tata, Faller Jenő út 3. MOL Partner – 568,0 Ft/l

Legdrágább: Tata, Remeteségpuszta dél M1 – 615,9 Ft/l

Prémium 100-as benzin

  • Minimum: 586,0 Ft/l
  • Átlag: 644,2 Ft/l
  • Maximum: 725,9 Ft/l

Legolcsóbb: Tata, Agostyáni út 78. Volán kút – 614,0 Ft/l

Legdrágább: Tata, Ring u. 1. (M1 autópálya lehajtó) – 691,9 Ft/l

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu