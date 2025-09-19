Hol tankoljunk Komárom-Esztergom vármegyében? Akár több ezer forintot is spórolhatunk

Komárom-Esztergom vármegyében a legfrissebb adatok szerint literenként akár száz forinttal is különbözhet az üzemanyag ára. Ez azt jelenti, hogy egy teljes tank esetében több ezer forinttal fizethetünk többet vagy kevesebbet, ezért a benzinár folyamatos figyelése kifejezetten fontos az autósok számára.

Így alakulnak a benzinárak

Fotó: Phoenixns / Forrás: Shutterstock

Benzinárak Komárom-Esztergom vármegye benzinkútjain



A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin ára 549,9 és 648,9 forint között mozog literenként. Az átlagár jelenleg 588,4 forint/liter, ami azt jelenti, hogy egy átlagos 50 literes tankolásnál akár 5 ezer forintot is spórolhatunk, ha a legolcsóbb kutat választjuk.

Benzin

Minimum: 549,9 Ft/l

Átlag: 588,4 Ft/l

Maximum: 648,9 Ft/l

Komárom-Esztergom vármegyében a legolcsóbb Tatán, a Faller Jenő út 3. MOL kútján, itt 559,0 Ft/l áron érhető el,

míg a legdrágább szintén Tatán, a Remeteségpuszta dél M1 kúton, ahol 618,9 Ft/l áron tankolhatunk

Dízel

Minimum: 555,0 Ft/l

Átlag: 589,8 Ft/l

Maximum: 680,9 Ft/l

Legolcsóbb a vármegyében: Tata, Faller Jenő út 3. MOL Partner – 568,0 Ft/l

Legdrágább: Tata, Remeteségpuszta dél M1 – 615,9 Ft/l

Prémium 100-as benzin

Minimum: 586,0 Ft/l

Átlag: 644,2 Ft/l

Maximum: 725,9 Ft/l

Legolcsóbb: Tata, Agostyáni út 78. Volán kút – 614,0 Ft/l

Legdrágább: Tata, Ring u. 1. (M1 autópálya lehajtó) – 691,9 Ft/l