2 órája
Hol tankoljunk Komárom-Esztergom vármegyében? Akár több ezer forintot is spórolhatunk
Az üzemanyagárak között hatalmas eltérések tapasztalhatók a vármegyében. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.
Komárom-Esztergom vármegyében a legfrissebb adatok szerint literenként akár száz forinttal is különbözhet az üzemanyag ára. Ez azt jelenti, hogy egy teljes tank esetében több ezer forinttal fizethetünk többet vagy kevesebbet, ezért a benzinár folyamatos figyelése kifejezetten fontos az autósok számára.
Benzinárak Komárom-Esztergom vármegye benzinkútjain
A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin ára 549,9 és 648,9 forint között mozog literenként. Az átlagár jelenleg 588,4 forint/liter, ami azt jelenti, hogy egy átlagos 50 literes tankolásnál akár 5 ezer forintot is spórolhatunk, ha a legolcsóbb kutat választjuk.
Benzin
- Minimum: 549,9 Ft/l
- Átlag: 588,4 Ft/l
- Maximum: 648,9 Ft/l
Komárom-Esztergom vármegyében a legolcsóbb Tatán, a Faller Jenő út 3. MOL kútján, itt 559,0 Ft/l áron érhető el,
míg a legdrágább szintén Tatán, a Remeteségpuszta dél M1 kúton, ahol 618,9 Ft/l áron tankolhatunk
Dízel
- Minimum: 555,0 Ft/l
- Átlag: 589,8 Ft/l
- Maximum: 680,9 Ft/l
Legolcsóbb a vármegyében: Tata, Faller Jenő út 3. MOL Partner – 568,0 Ft/l
Legdrágább: Tata, Remeteségpuszta dél M1 – 615,9 Ft/l
Prémium 100-as benzin
- Minimum: 586,0 Ft/l
- Átlag: 644,2 Ft/l
- Maximum: 725,9 Ft/l
Legolcsóbb: Tata, Agostyáni út 78. Volán kút – 614,0 Ft/l
Legdrágább: Tata, Ring u. 1. (M1 autópálya lehajtó) – 691,9 Ft/l