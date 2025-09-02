szeptember 2., kedd

Három fogás, három élmény Bede Róberttel +videó

Akik lemaradtak Tatabánya Augusztus 20-i ünnepségéről, most megtudhatják, milyen élmény volt Bede Róbert főzőbemutatója a csónakázótónál. Bede Róbert mesterszakács három különleges fogással és sok hasznos konyhai praktikával kápráztatta el a közönséget.

Veszprémi Dániel

Az államalapítás ünnepén Tatabánya városában nemcsak tűzijáték és kulturális programok várták az érdeklődőket, hanem kulináris élmények is. A csónakázótó mellett felállított színpadon Bede Róbert mesterszakács látványfőzésre invitálta a közönséget. Ízletes falatokkal és hasznos tanácsokkal készült a tatabányaiaknak. A népszerű séf humorral fűszerezett előadását tapssal és jókedvvel fogadták a látogatók.

Tatabánya Augusztus 20-i ünnepségén a mesterszakács Bede Róbert főzőshow-ja ízekkel, praktikákkal és jó hangulattal várta a közönséget a csónakázótónál.
Bede Róbert mesterszakács 3 ízletes kóstolóval lepte meg a közönséget
Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra/Kemma.hu

Ínycsiklandó menü a közönségnek

A mesterszakács háromfogásos kóstolóval várta az érdeklődőket.

  • Előételként sült fokhagymás sertéslapocka-krém került friss rozskenyérre, melyet ecetes lilahagyma és roppanós csírák tettek még izgalmasabbá.
  • A főétel kacsából készült gulyásleves volt, amit Bede Róbert, és segítői apróra vágott petrezselyemmel és zöld paprikával tálaltak.
  • Zárásként következett a különleges zöldborsópüré, amihez sült csirkemáj, mézes-karamellizált gyöngyhagyma és fűszeres pirított kifli karikák társultak.

Háromszor kóstolhattak a nézők

A vendégek három részletben kóstolhatták végig a menüt: először a húsos kenyeret, majd a gulyáslevest, végül a borsópürés fogást. A közönségből többen megdicsérték a mesterszakácsot és az ízletes kóstolót amit alkotott.

Konyhai fortélyok Bede Róberttől

A mesterszakács nemcsak főzött, hanem értékes tanácsokkal is ellátta a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy az alaplevet sosem szabad megsózni. A hagymavágás trükkjeiről is beszélt, valamint elárulta: a májat maximum öt percig érdemes sütni. Egy közönségkérdésre reagálva megjegyezte, hogy a sertéshúst 60 fokon még nem biztonságos fogyasztani. 

Alaplé:

Az alaplevet főzés közben nem szabad megsózni, mert a folyadék hosszú főzés alatt visszaforr, így a benne lévő só koncentrálódik. Ha az elején megsóznánk, a végére túl sós lenne az étel. A helyes megoldás, hogy a sózást mindig a főzés vége felé végezzük el, amikor már látjuk a kész fogás ízarányait.

Hagyma vágás:

Első lépésként vágjuk ketté a hagymát, így nem tud elgurulni a vágódeszkán. Fontos, hogy késünk éles legyen, lehetőleg vastag pengéjű. A vágásnál mindig szálirányban haladjunk, és ujjperceinken vezessük a pengét a biztonság érdekében. Rutinnal a mozdulataink felgyorsulnak, és ha jól csináljuk, az ujjunk sem sérül meg.

A máj sütése:

A máj nagyon érzékeny alapanyag, ezért nem szabad túlsütni. Elég mindössze 4–5 perc oldalanként, különben könnyen kiszárad és megkeményedik. Ha betartjuk ezt a rövid időkorlátot, a máj kívül szépen átsül, belül pedig puha és szaftos marad.

Az előadás végén egy rajongó 50 fokos hőfokot említett a sertéshús elkészítésével kapcsolatban, amire Bede Róbert óvatosságra intett. A mesterszakács hangsúlyozta, hogy ez nem elegendő a biztonságos fogyasztáshoz. A Nébih hivatalos ajánlása szerint legalább 75 fokos belső hőmérsékletet kell elérni, ekkor pusztulnak el a kórokozók, és az étel biztonságosan fogyasztható.

Élmények és történetek a világ körül

Az Augusztus 20.-i műsor során Bede Róbert nemcsak recepteket, hanem élményeket is megosztott. Mesélt többek között koreai útjáról, ahol libából készített gulyást, hasonlóan a magyar hagyományokhoz, de Korea ízvilágához igazítva. Az előadás minden percén érződött szakmai tapasztalata, miközben jókedvű, közvetlen stílusával még közelebb hozta a gasztronómiát a közönséghez.

A műsor végén a megmaradt ételt is elosztotta a séf, így senki sem távozott üres kézzel vagy gyomorral.

A mesterszakács véleménye

A különleges előadás után lehetőségünk nyílt beszélgetni Bede Róberttel. Arra voltunk kíváncsiak, szerinte melyik a legjobb kenyér, miért számít az étterembe járás egyedülálló élménynek, és mit gondol arról a százéves menüsorról, mire nemrég bukkantunk.

 

