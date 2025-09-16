szeptember 16., kedd

Múltidézés és tervek

1 órája

Fotókon a belváros első "plázája": a Bástya Áruház múltja és jelene

Címkék#Bástya áruház#top plusz#felújítás

Közel 50 éve vált a város ikonikus épületévé, hamarosan új funkciót kap. Képeken mutatjuk a Bástya Áruházat nyitásakor és most. Soroljuk azt is, mik a tervek az épületben.

Feleki Marietta

Negyvenöt éve nyílt meg az esztergomi belváros egyik (pozitív és negatív értelemben is) ikonikus épülete, a Bástya Áruház. Az évtizedek során a helyiek központi bevásárlóközpontja lett. Majd lassan eljárt felette az idő, a felújításra pedig évek óta vártak a helyiek. A tervek lassan körvonalazódtak, és a Bástya új életre kelhet.

Közel 50 éve vált a város ikonikus épületévé. Képeken mutatjuk a Bástya Áruházat nyitásakor és most. Soroljuk azt is, mik a tervek az épületben.
A Bástya Áruház 2025-ben: közösségi tér lehet benne a jövőben
Fotó: F: M. / Forrás: 24 Óra

Közösségi tér lesz a Bástya Áruház

Az akkori kor szerint modernnek számító Bástya épületét a belvárosban húzták fel, annak a koncepciónak a keretén belül, amellyel Esztergom belvárosát modernizálni kívánták a vezetők. A modernizálás a szocialista realizmust jelentette, így a Bástya is végső soron egy kockaépület. A belső tér kialakítása viszont sok lehetősége rejt. Mondhatni, a "szocializmus pláza" volt akkoriban: a tágas, kétemeletes épületben mindent megtaláltak a vásárlók.

Mint az Esztergom Anno írta az Áruházról szóló múltidézőjében: „a munkások, parasztok és az értelmiség karácsonyi árubeszerzésből fakadó igénye idejekorán nyerhetett kielégülést a fogyasztás szocialista típusú, új templomában."

Az áruház a Dunalánc hálózat új tagjaként 1980. december 1-jén nyílt meg. A vadi új áruházat végső soron a turizmus indikálta, hangzott el a korabeli filmhíradóban:

 Tekintve, hogy a Dunakanyar a harmadik legfontosabb ellátási körzet Magyarországon. A hazai és külhoni turisták kedvelt célpontja a Dunakanyar, ha jó az idő, a hétvégeken többszörösére nő a forgalom. A Dunalánc-hálózat új esztergomi bástyája a helyi Bástya áruház. A várható eredmény: minőségileg javuló ellátás a csúcsszezonban. 

A megnyitásól így írt a Dolgozók Lapja december 2-i számában. 

Sokan várták ezt a napot. [...] Az összehangolt, jól szervezett, szorgos munka, igyekezet tette lehetővé, hogy december 1-én délután, szakmai bemutatóval egybekötve, ünnepélyesen átadják a 65 milliós költséggel épült, 3700 négyzetméter alapterületű áruházát.

Bástya Áruház, ESztergom
A megnyitásáról szóló cikk a Dolgozók Lapjában
Forrás: Dolgozók Lapja

 

Mozi is lesz a Bástyában? Íme a tervek

Mint korábban megírtuk, a Bástya Áruház "rehabilitációja" és új funkcióval való megtöltésére támogatást kapott az esztergomi önkormányzat. Így a belvárosi épület és környezete megszépülhet, amelyet a helyiek régóta várnak, a mindenkori városvezetők pedig régóta terveztek - hamarosan pedig megvalósulhat.

Az épület belseje egyébként jó adottságokkal rendelkezik. Az épület fő út felőli részét egyébként néhány éve "feldobták" a városi régi fotókból rendezett utcai tárlattal, illetve a környezete is folyamatosan szépül a virágágyásokkal, a szomszéd pékség teraszával. 

GALÉRIA: Esztergom első "plázája" a Bástya Áruház

Központi funkciója mai napig megvan: üzletek, fagyizó, terasz várja a vásárlókat. Az utcai részen lépcsőkkel, teraszokkal megtört emeletes épületre azonban ráfér a felújítás.

Hernádi Ádám polgármester a Kemma.hu-nak adott, első interjújában kiemelte: statikailag egyébként teljesen rendben van az épület, így a felújítás is könnyebb. Még esztergomi mozi is lehet benne.

– A fejlesztésekor egy digitális kulturális térben lehet gondolkozni, ez alatt értem a mozit, illetve egy e-sport központot. Egy üde színfoltnak kell lennie a városközpontban. Könyvtári funkciónak azonban kicsinek találom a Bástya épületét - mondta akkor a polgármester.

Szavait többször megerősítette, így tavaly kiemelte: nem szabad elbontani az épületet, hisz statikailag jó állapotban van.

– Lepucoljuk, mint egy hagymát és felöltöztetjük, és csinálunk benne mozit. Nem multiplexet, nem művészmozit, hanem a kettő egyvelegét, egy  120 férőhelyes teremmel és két kisebbel - részletezte.

Támogatás a városi közösségfejlesztésre

A tervek pedig pénzügyi hátteret is kaptak nemrég: TOP Plusz támogatáson belül egy komplex közösségépítő projektet indít a város, a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alapelvein keresztül. Ezen belül valósulna meg a Bástya mint közösségi, szolgáltató tér kialakítása.

 

