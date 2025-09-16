1 órája
Fotókon a belváros első "plázája": a Bástya Áruház múltja és jelene
Közel 50 éve vált a város ikonikus épületévé, hamarosan új funkciót kap. Képeken mutatjuk a Bástya Áruházat nyitásakor és most. Soroljuk azt is, mik a tervek az épületben.
Negyvenöt éve nyílt meg az esztergomi belváros egyik (pozitív és negatív értelemben is) ikonikus épülete, a Bástya Áruház. Az évtizedek során a helyiek központi bevásárlóközpontja lett. Majd lassan eljárt felette az idő, a felújításra pedig évek óta vártak a helyiek. A tervek lassan körvonalazódtak, és a Bástya új életre kelhet.
Közösségi tér lesz a Bástya Áruház
Az akkori kor szerint modernnek számító Bástya épületét a belvárosban húzták fel, annak a koncepciónak a keretén belül, amellyel Esztergom belvárosát modernizálni kívánták a vezetők. A modernizálás a szocialista realizmust jelentette, így a Bástya is végső soron egy kockaépület. A belső tér kialakítása viszont sok lehetősége rejt. Mondhatni, a "szocializmus pláza" volt akkoriban: a tágas, kétemeletes épületben mindent megtaláltak a vásárlók.
Mint az Esztergom Anno írta az Áruházról szóló múltidézőjében: „a munkások, parasztok és az értelmiség karácsonyi árubeszerzésből fakadó igénye idejekorán nyerhetett kielégülést a fogyasztás szocialista típusú, új templomában."
Az áruház a Dunalánc hálózat új tagjaként 1980. december 1-jén nyílt meg. A vadi új áruházat végső soron a turizmus indikálta, hangzott el a korabeli filmhíradóban:
Tekintve, hogy a Dunakanyar a harmadik legfontosabb ellátási körzet Magyarországon. A hazai és külhoni turisták kedvelt célpontja a Dunakanyar, ha jó az idő, a hétvégeken többszörösére nő a forgalom. A Dunalánc-hálózat új esztergomi bástyája a helyi Bástya áruház. A várható eredmény: minőségileg javuló ellátás a csúcsszezonban.
A megnyitásól így írt a Dolgozók Lapja december 2-i számában.
Sokan várták ezt a napot. [...] Az összehangolt, jól szervezett, szorgos munka, igyekezet tette lehetővé, hogy december 1-én délután, szakmai bemutatóval egybekötve, ünnepélyesen átadják a 65 milliós költséggel épült, 3700 négyzetméter alapterületű áruházát.
Mozi is lesz a Bástyában? Íme a tervek
Mint korábban megírtuk, a Bástya Áruház "rehabilitációja" és új funkcióval való megtöltésére támogatást kapott az esztergomi önkormányzat. Így a belvárosi épület és környezete megszépülhet, amelyet a helyiek régóta várnak, a mindenkori városvezetők pedig régóta terveztek - hamarosan pedig megvalósulhat.
Az épület belseje egyébként jó adottságokkal rendelkezik. Az épület fő út felőli részét egyébként néhány éve "feldobták" a városi régi fotókból rendezett utcai tárlattal, illetve a környezete is folyamatosan szépül a virágágyásokkal, a szomszéd pékség teraszával.
GALÉRIA: Esztergom első "plázája" a Bástya Áruház
Központi funkciója mai napig megvan: üzletek, fagyizó, terasz várja a vásárlókat. Az utcai részen lépcsőkkel, teraszokkal megtört emeletes épületre azonban ráfér a felújítás.
Hernádi Ádám polgármester a Kemma.hu-nak adott, első interjújában kiemelte: statikailag egyébként teljesen rendben van az épület, így a felújítás is könnyebb. Még esztergomi mozi is lehet benne.
– A fejlesztésekor egy digitális kulturális térben lehet gondolkozni, ez alatt értem a mozit, illetve egy e-sport központot. Egy üde színfoltnak kell lennie a városközpontban. Könyvtári funkciónak azonban kicsinek találom a Bástya épületét - mondta akkor a polgármester.
Szavait többször megerősítette, így tavaly kiemelte: nem szabad elbontani az épületet, hisz statikailag jó állapotban van.
– Lepucoljuk, mint egy hagymát és felöltöztetjük, és csinálunk benne mozit. Nem multiplexet, nem művészmozit, hanem a kettő egyvelegét, egy 120 férőhelyes teremmel és két kisebbel - részletezte.
Támogatás a városi közösségfejlesztésre
A tervek pedig pénzügyi hátteret is kaptak nemrég: TOP Plusz támogatáson belül egy komplex közösségépítő projektet indít a város, a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alapelvein keresztül. Ezen belül valósulna meg a Bástya mint közösségi, szolgáltató tér kialakítása.