Fotókon a belváros első "plázája": a Bástya Áruház múltja és jelene

Negyvenöt éve nyílt meg az esztergomi belváros egyik (pozitív és negatív értelemben is) ikonikus épülete, a Bástya Áruház. Az évtizedek során a helyiek központi bevásárlóközpontja lett. Majd lassan eljárt felette az idő, a felújításra pedig évek óta vártak a helyiek. A tervek lassan körvonalazódtak, és a Bástya új életre kelhet.

A Bástya Áruház 2025-ben: közösségi tér lehet benne a jövőben

Fotó: F: M. / Forrás: 24 Óra

Közösségi tér lesz a Bástya Áruház

Az akkori kor szerint modernnek számító Bástya épületét a belvárosban húzták fel, annak a koncepciónak a keretén belül, amellyel Esztergom belvárosát modernizálni kívánták a vezetők. A modernizálás a szocialista realizmust jelentette, így a Bástya is végső soron egy kockaépület. A belső tér kialakítása viszont sok lehetősége rejt. Mondhatni, a "szocializmus pláza" volt akkoriban: a tágas, kétemeletes épületben mindent megtaláltak a vásárlók.

Mint az Esztergom Anno írta az Áruházról szóló múltidézőjében: „a munkások, parasztok és az értelmiség karácsonyi árubeszerzésből fakadó igénye idejekorán nyerhetett kielégülést a fogyasztás szocialista típusú, új templomában."

Az áruház a Dunalánc hálózat új tagjaként 1980. december 1-jén nyílt meg. A vadi új áruházat végső soron a turizmus indikálta, hangzott el a korabeli filmhíradóban:

Tekintve, hogy a Dunakanyar a harmadik legfontosabb ellátási körzet Magyarországon. A hazai és külhoni turisták kedvelt célpontja a Dunakanyar, ha jó az idő, a hétvégeken többszörösére nő a forgalom. A Dunalánc-hálózat új esztergomi bástyája a helyi Bástya áruház. A várható eredmény: minőségileg javuló ellátás a csúcsszezonban.

A megnyitásól így írt a Dolgozók Lapja december 2-i számában.

Sokan várták ezt a napot. [...] Az összehangolt, jól szervezett, szorgos munka, igyekezet tette lehetővé, hogy december 1-én délután, szakmai bemutatóval egybekötve, ünnepélyesen átadják a 65 milliós költséggel épült, 3700 négyzetméter alapterületű áruházát.

A megnyitásáról szóló cikk a Dolgozók Lapjában

Forrás: Dolgozók Lapja

Mozi is lesz a Bástyában? Íme a tervek

Mint korábban megírtuk, a Bástya Áruház "rehabilitációja" és új funkcióval való megtöltésére támogatást kapott az esztergomi önkormányzat. Így a belvárosi épület és környezete megszépülhet, amelyet a helyiek régóta várnak, a mindenkori városvezetők pedig régóta terveztek - hamarosan pedig megvalósulhat.