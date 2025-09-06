Koncertek, ünnepi felvonulás, koszorúzás: elkezdődtek a bányásznapok Komárom-Esztergomban +fotók, videó

Hétvégén Dorogon és Oroszlányban is kezdetét vették a hagyományos bányásznapok, amelyekkel a térség lakói a bányászok áldozatos munkája előtt tisztelegnek, valamint közösen emlékeznek a múlt értékeire és hagyományaira.

Oroszlányi Bányásznapok mécses felvonulás

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Elkezdődtek a bányásznapok

A programsorozat ünnepélyes koszorúzásokkal indult: Dorogon és Oroszlányban is megemlékeztek azokról a bányászokról, akik életüket áldozták a föld mélyén végzett munka során. Tatabányán is megemlékeztek: csütörtökön és pénteken, a város több pontján is tartottak koszorúzásokat, megemlékezéseket, többek között az újtelepi temetőben, ahol a város polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona is részt vett.

Az ünnepi beszédekben a közösség ereje és a hagyományok továbbörökítésének fontossága kapott hangsúlyt. Oroszlányban Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Az oroszlányi események az este folyamán is folytatódtak: 19 órakor a Happy Dixieland nevű együttes emelte az est hangulatát.

Happy Dixieland koncert az oroszlányi bányásznapon

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A programkínálat este is színes volt

22 órakor mécseses felvonulás vette kezdetét - bár ezt nem a klasszikus értelemben kell érteni, ugyanis mazsorettesek vonultak fel, szépen világító botokkal, amely rendkívül ünnepélyes hangulatot biztosított, ezzel tisztelegve a bányászok áldozatos munkája előtt-, melyhez a zenét az Oroszlány Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar biztosította, a felvonuláson sok helybéli vett részt. A gyertyafényes menet méltóságteljesen jelezte, hogy a közösség tagjai a mai napig hálával és tisztelettel gondolnak a bányászokra. A Szent Borbála térre érkező sokaság egy közös emlékezés részese lett, ahol a fények szimbolikusan a bányászlámpákat idézték meg, felidézve a föld alatti munka mindennapjait. Dorogon szintén gazdag programokkal készültek: kulturális műsorok, helyi egyesületek bemutatkozásai és családi rendezvények színesítik a hétvégét. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a bányászhagyományokat, így több gyermekprogrammal és interaktív bemutatóval készültek.