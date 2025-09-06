szeptember 6., szombat

42 perce

Koncertek, ünnepi felvonulás, koszorúzás: elkezdődtek a bányásznapok Komárom-Esztergomban +fotók, videó

Címkék#Kemma videó#Czunyiné dr. Bertalan Judit#koncert#bányásznap#Dorog

Elkezdődtek a bányásznapok Dorogon, Oroszlányban és Tatabányán is, ahol a hagyományokhoz hűen ünnepélyes koszorúzásokkal, emlékező beszédekkel és közösségi programokkal idézték fel a bányászat múltját. A bányásznapok célja nem csupán a hősi munka és a bányászok áldozatvállalásának méltatása, hanem a közösség összetartozásának erősítése is.

Gábos Orsolya

Hétvégén Dorogon és Oroszlányban is kezdetét vették a hagyományos bányásznapok, amelyekkel a térség lakói a bányászok áldozatos munkája előtt tisztelegnek, valamint közösen emlékeznek a múlt értékeire és hagyományaira.

Oroszlányi Bányásznapok mécses felvonulás
Oroszlányi Bányásznapok mécses felvonulás
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Elkezdődtek a bányásznapok

A programsorozat ünnepélyes koszorúzásokkal indult: Dorogon és Oroszlányban is megemlékeztek azokról a bányászokról, akik életüket áldozták a föld mélyén végzett munka során. Tatabányán is megemlékeztek: csütörtökön és pénteken, a város több pontján is tartottak koszorúzásokat, megemlékezéseket, többek között az újtelepi temetőben, ahol a város polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona is részt vett.

Az ünnepi beszédekben a közösség ereje és a hagyományok továbbörökítésének fontossága kapott hangsúlyt. Oroszlányban Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.  Az oroszlányi események az este folyamán is folytatódtak: 19 órakor a Happy Dixieland nevű együttes emelte az est hangulatát.

Happy Dixie Band koncert az oroszlányi bányásznapon
Happy Dixieland koncert az oroszlányi bányásznapon
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A programkínálat este is színes volt

 22 órakor mécseses felvonulás vette kezdetét - bár ezt nem a klasszikus értelemben kell érteni, ugyanis mazsorettesek vonultak fel, szépen világító botokkal, amely rendkívül ünnepélyes hangulatot biztosított, ezzel tisztelegve a bányászok áldozatos munkája előtt-, melyhez a zenét az Oroszlány Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar biztosította, a felvonuláson sok helybéli vett részt. A gyertyafényes menet méltóságteljesen jelezte, hogy a közösség tagjai a mai napig hálával és tisztelettel gondolnak a bányászokra. A Szent Borbála térre érkező sokaság egy közös emlékezés részese lett, ahol a fények szimbolikusan a bányászlámpákat idézték meg, felidézve a föld alatti munka mindennapjait. Dorogon szintén gazdag programokkal készültek: kulturális műsorok, helyi egyesületek bemutatkozásai és családi rendezvények színesítik a hétvégét. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a bányászhagyományokat, így több gyermekprogrammal és interaktív bemutatóval készültek.

A bányásznapok tehát nemcsak emlékezést, hanem közösségi élményt is jelentenek. A résztvevők egyszerre hajtanak fejet a múlt előtt, miközben újra és újra megerősítik: a bányásztelepülések összetartása és értékeinek megőrzése ma is élő hagyomány.

A bányásznapok Komárom-Esztergom vármegyében Dorogon és Oroszlányban, és Tatabányán is a hétvége további részében izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, kulturális eseményekkel, családi rendezvényekkel és közösségi ünnepléssel, ezzel erősítve a hagyományőrzést. Szombaton reggel a már-már hagyománynak számító csilletoló verseny vette kezdetét Oroszlányban. Dorogon ugyanezen a napon lesz többek között, Szandi, Happy Gang, Sipos F. Tamás koncert-igazi retró kavalkádban lesz részük azoknak, akik este kilátogatnak a Jubileum térre.

GALÉRIA: Mécsesek fénye Oroszlányban, így vonultak fel a Bányásznapokon (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA : Happy Dixieland Band koncert az oroszlányi Bányásznapon (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Megkoszorúzták a bányászok emlékművét Oroszlányban (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Fotókon a Kőbányászati emlékhely koszorúzás Dorogon (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Elrajtolt az oroszlányi Bányásznapok (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

