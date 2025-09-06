Leánybúcsú a csillében: ilyet még garantáltan nem láttál

Az idei bányásznapokon rengeteg programmal készültek a szervezők szerte Komárom-Esztergomban. Az Oroszlányban megrendezett csilletoló verseny minden évben nagy figyelmet kap. Az idei versenyen, viszont garantáltan beírta magát egy csapat a csilletolás egyetemes történelmébe, melyről a térség országgyűlési képviselője Czunyiné dr. Bertalan Judit is beszámolt közösségi oldalán.

Garantáltan ez a bányásznapok legkülönlegesebb pillanata az idei évben.

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Bányásznapok és leánybúcsú

A fergeteges pillanatról Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony posztolt videót közösségi oldalán. A videóból kiderül, hogy a menyasszony a csille közepén boldogan, míg a leánybúcsús csapat többi tagja nevetve tolja a menyasszonyi hintót, vagyis a csillét.