Bányásznapok

1 órája

Leánybúcsú a csillében: ilyet még garantáltan nem láttál

Címkék#hintó#Czunyiné dr Bertalan Judit#csille#Bányásznapok és leánybúcsú#verseny

Az idei bányásznapok ezernyi programmal és színesebbnél-színesebb élményekkel várta a kilátogatókat. Az Oroszlányban megrendezett csilletoló verseny garantáltan az idei bányásznapok legmegdöbbentőbb pillanatát hozta el.

Nagy Balázs

Az idei bányásznapokon rengeteg programmal készültek a szervezők szerte Komárom-Esztergomban. Az Oroszlányban megrendezett csilletoló verseny minden évben nagy figyelmet kap. Az idei versenyen, viszont garantáltan beírta magát egy csapat a csilletolás egyetemes történelmébe, melyről a térség országgyűlési képviselője Czunyiné dr. Bertalan Judit is beszámolt közösségi oldalán.

bányásznapok
Garantáltan ez a bányásznapok legkülönlegesebb pillanata az idei évben.
Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Bányásznapok és leánybúcsú

A fergeteges pillanatról Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony posztolt videót közösségi oldalán. A videóból kiderül, hogy a menyasszony a csille közepén boldogan, míg a leánybúcsús csapat többi tagja nevetve tolja a menyasszonyi hintót, vagyis a csillét.

 

 

