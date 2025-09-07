szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

23°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tréfa

1 órája

Úgy meglepték a menyasszonyt a bányásznapon, hogy egy csillében kötött ki +videó

Címkék#Czunyiné dr Bertalan Judit#menyasszony#bányásznap

Oroszlányban idén sem csak az erőé és a gyorsaságé volt a főszerep: a hagyományos csilletoló verseny különleges fordulatot vett, amikor egy vidám lánybúcsú csapata is csatlakozott a résztvevőkhöz. Színt, nevetést és jókedvet hozva a bányászváros egyik legkedveltebb rendezvényére, a bányásznapokra.

Gábos Orsolya

Portálunk különös jelenségre lett figyelmes: az oroszlányi csilletoló versenyen lánybúcsút is tartottak. A város életében, a bányásznapokon már hagyománnyá vált versenyen erre még nem volt példa, így Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is felfigyelt rá, és megosztotta közösségi oldalán, mi pedig megkerestük a lányt.

bányásznapok
A bányásznapokon az idei csilletoló versenyen lánybúcsút is tartottak
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24Óra

Bányásznapok: Lánybúcsú a csilletoló versenyen

A tatabányai Bozsó Vivien minden bizonnyal nem hitte volna, hogy a lánybúcsúját egyszer egy csillében fogja tölteni. Megkérdeztük a menyasszonyt, hogy reagált ehhez a fajta ünnepléshez Oroszlányban, a csilletoló versenyen.

Én igazából tatabányai vagyok, így inkább ott szoktam részt venni a bányásznapokon, itt ritkán, de előfordult már, hogy anyuval kijöttünk. Maga az ötlet, hogy itt kezdjük meg a lánybúcsúm, a kollégáim – és egyben barátaim – érdeme volt. Tőlük már volt, aki egyébként részt vett a versenyen már előző évben is. Én nem tudtam semmiről, meglepetés volt a program. De egy igazán jól sikerült meglepetést hoztak össze, én úgy gondolom. Élveztem minden percét. Eredményt tudtommal nem értünk el, mert mi már eljöttünk, hiszen a napi programból még hátra volt egy-két rész. A párom nem volt ott.

- mondta Vivien, aki felettébb örült annak, hogy a barátai ilyen ötletesek. A csapatuk, amivel részt vettek a versenyen pedig a Zumba Bius team: Toleramos csapatnévre hallgatott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu