Úgy meglepték a menyasszonyt a bányásznapon, hogy egy csillében kötött ki +videó

Portálunk különös jelenségre lett figyelmes: az oroszlányi csilletoló versenyen lánybúcsút is tartottak. A város életében, a bányásznapokon már hagyománnyá vált versenyen erre még nem volt példa, így Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is felfigyelt rá, és megosztotta közösségi oldalán, mi pedig megkerestük a lányt.

A bányásznapokon az idei csilletoló versenyen lánybúcsút is tartottak

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24Óra

Bányásznapok: Lánybúcsú a csilletoló versenyen

A tatabányai Bozsó Vivien minden bizonnyal nem hitte volna, hogy a lánybúcsúját egyszer egy csillében fogja tölteni. Megkérdeztük a menyasszonyt, hogy reagált ehhez a fajta ünnepléshez Oroszlányban, a csilletoló versenyen.

Én igazából tatabányai vagyok, így inkább ott szoktam részt venni a bányásznapokon, itt ritkán, de előfordult már, hogy anyuval kijöttünk. Maga az ötlet, hogy itt kezdjük meg a lánybúcsúm, a kollégáim – és egyben barátaim – érdeme volt. Tőlük már volt, aki egyébként részt vett a versenyen már előző évben is. Én nem tudtam semmiről, meglepetés volt a program. De egy igazán jól sikerült meglepetést hoztak össze, én úgy gondolom. Élveztem minden percét. Eredményt tudtommal nem értünk el, mert mi már eljöttünk, hiszen a napi programból még hátra volt egy-két rész. A párom nem volt ott.

- mondta Vivien, aki felettébb örült annak, hogy a barátai ilyen ötletesek. A csapatuk, amivel részt vettek a versenyen pedig a Zumba Bius team: Toleramos csapatnévre hallgatott.