Bányász napi koszorúzás: emlékezés a bányászokra és a helyi örökség megőrzése +GALÉRIA

Három város is bányásznapokat tart ezen a hétvégén a vármegyében: Dorog, Oroszlány és Tatabánya méltó módon emlékezik meg az egykori bányászokról. Tatabánya több pontján tartottak koszorúzásokat.

A Bányásznapok több helyen tartottak koszorúzásokat

Forrás: Hagymási Bence / 24óra

Bányásznapok: koszorúzások, megemlékezések több helyen

Tatabányán már csütörtökön elkezdődött a koszorúzás, 10:30-kor a Bányász emlékműnél noha a 75. Bányásznapok hivatalosan csak péntektől veszi kezdetét. Pénteken a város több pontján folytatódott a koszorúzás, és megemlékezéseket is tartottak.

10:00-kor az erőműnél,

12:00-kor Verebély László szobránál tartottak koszorúzást,

13:00-kor az ÉDV Zrt. Víztermelő Bányaüzem tartott megemlékezést, majd

13:30-kor megkoszorúzták a bányász sírokat az Újtelepi temetőnél.

Az újtelepi temetőben ünnepi díszruhában vonultak fel az egybegyűltek, hogy méltó módon állíthassanak emléket a bányaszerencsétlenségben elhunyt áldozatoknak, utolsóként az 1978-as bányász sírokat koszorúzták meg, ezt követően pedig elénekelték a bányászhimnuszt, ezzel tisztelegve a hősök előtt. A bányásznapi ünnepség nem csupán az elhunytak előtti főhajtás, hanem a közösség összetartozásának kifejezése is. A tatabányai bányászhagyományok máig élnek: a felvonulások, a dalok és az emlékezés gesztusai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a város múltja ne merüljön feledésbe, és a fiatalabb nemzedékek is megismerjék azokat, akik munkájukkal megalapozták Tatabánya fejlődését.

Az 1978-as bányaszerencsétlenségről

1978. február 16-án szörnyű tragédia rázta meg nemcsak Tatabányát, de az egész bányászközösséget szerte az országban: a tatabányai Bányaüzeme XII/a, Vadorzó nevű aknájában 12 óra 40 perckor 17 bányász vesztette életét egy sújtólégrobbanás következtében. A balesetben további 19 bányász sérült meg, közülük 14 kórházi ápolásra szorult, 9 munkásnak pedig nyoma veszett – számolt be a katasztrófáról a Dolgozók Lapja másnapi száma.